Respaldo del DT

"Es un jugador de equipo": Simeone defendió el aporte de Julián Álvarez antes de un duelo clave

El entrenador del Atlético de Madrid analizó el encuentro ante Manchester United por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Tras la derrota ante Liverpool en el debut, destacó la necesidad de sumar puntos y valoró el aporte de Julián Álvarez más allá de su capacidad goleadora.