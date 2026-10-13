Diego Simeone puso el foco en la necesidad de sumar puntos cuando el Atlético de Madrid reciba al Manchester United por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. En la previa del encuentro, el entrenador también respaldó a Julián Álvarez y destacó su aporte al funcionamiento colectivo, más allá de los goles.
"Es un jugador de equipo": Simeone defendió el aporte de Julián Álvarez antes de un duelo clave
El entrenador del Atlético de Madrid analizó el encuentro ante Manchester United por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Tras la derrota ante Liverpool en el debut, destacó la necesidad de sumar puntos y valoró el aporte de Julián Álvarez más allá de su capacidad goleadora.
El conjunto español llega al compromiso después de perder 2-1 ante Liverpool en su estreno en la competición, por lo que buscará conseguir sus primeros puntos para mejorar su posición en la tabla.
“Sabemos las dificultades de la competición. Este formato te obliga a sumar, sea en el primer partido, el último, de local o visitante. Necesitamos puntos, como todos los que quieran seguir adelante en esta competición”, sostuvo Simeone en conferencia de prensa.
Simeone anticipó un partido exigente ante el Manchester United
El técnico argentino advirtió sobre la intensidad y las características del rival, al que consideró un equipo capaz de generar dificultades incluso cuando sus resultados no son los esperados.
“Como dije el sábado, interpretamos el partido que había que jugar. Hicimos un buen partido. Mañana el rival presiona muy bien en nuestro campo, con agresividad, con movimientos acertados y con jugadores rápidos”, analizó.
En ese sentido, remarcó que el Manchester United mantiene su capacidad competitiva más allá de los resultados que obtuvo en el inicio de la temporada.
“Más allá de los resultados, que fueron más empates en este inicio, genera lo que generó el año pasado. Es el Manchester, un equipo fuerte”, afirmó el entrenador del Atlético.
Simeone también hizo hincapié en la importancia de administrar las energías y elegir correctamente a los futbolistas que afrontarán el compromiso.
“Hay que elegir lo mejor posible y tener la calma de poder gestionar de la mejor manera a los que empiecen. El partido será largo y hay que gestionar los esfuerzos para competir bien”, explicó.
El respaldo del Cholo a Julián Álvarez
Consultado por el presente de Julián Álvarez, Simeone reconoció que el gol es un aspecto importante para cualquier delantero, aunque subrayó que el argentino ofrece otras soluciones dentro del equipo.
“Los delanteros siempre necesitan el gol, no solo él. Más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo, que se asocia muy bien, asiste y tiene muchas herramientas más allá del gol”, destacó.
El entrenador valoró especialmente el rendimiento del atacante en el segundo tiempo del partido anterior y expresó su expectativa de que pueda alcanzar el nivel que espera de él.
“Lo hizo bien el sábado, un buen segundo tiempo, y esperemos que llegue al sitio en el que todos le queremos ver”, señaló Simeone.
Atlético busca sus primeros puntos en la Champions
El encuentro ante Manchester United representa una oportunidad para que el Atlético de Madrid se recupere tras la caída frente a Liverpool y comience a sumar en la fase de liga.
Con un formato que exige regularidad para avanzar a las siguientes instancias, Simeone dejó en claro que el equipo deberá combinar intensidad, planificación y una buena administración de los esfuerzos para afrontar un partido que anticipa disputado.
En ese escenario, el aporte de Julián Álvarez será una de las claves para el conjunto madrileño, tanto por su capacidad para convertir como por su participación en la generación de juego y la conexión con sus compañeros.