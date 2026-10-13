Automovilismo

Verstappen supo ganar antes de poder escaparse

En Singapur, Max tuvo que defenderse de Leclerc mientras lidiaba con dificultades en la salida, la entrega de energía y la radio. Su victoria permite mirar cómo resuelve cuando el auto todavía no le da todo, y cuánto cambia su rendimiento cuando Red Bull le devuelve confianza