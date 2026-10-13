"En nuestra casa estamos listos"

Rosario Central busca que el Gigante de Arroyito reciba partidos del Mundial 2030

Rosario Central presentó un video institucional para postular al Gigante de Arroyito como escenario de la Copa del Mundo 2030. La iniciativa destaca las obras de modernización del estadio y el antecedente de 1978, cuando Rosario fue una de las sedes del torneo disputado en Argentina.