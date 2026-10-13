Rosario Central manifestó su intención de que el Gigante de Arroyito vuelva a albergar partidos de una Copa del Mundo.
Rosario Central busca que el Gigante de Arroyito reciba partidos del Mundial 2030
Rosario Central presentó un video institucional para postular al Gigante de Arroyito como escenario de la Copa del Mundo 2030. La iniciativa destaca las obras de modernización del estadio y el antecedente de 1978, cuando Rosario fue una de las sedes del torneo disputado en Argentina.
A través de un video difundido en sus canales oficiales, el club presentó su candidatura para el Mundial 2030, con un mensaje que apela a su historia como sede de la competencia y a las obras de modernización que se llevan adelante en el estadio.
“En el 2030 queremos volver a hacerlo. En nuestra casa estamos listos”, expresó la institución auriazul en la publicación, con la que busca posicionar al escenario rosarino entre las posibles sedes de la próxima cita mundialista.
La propuesta se apoya en el antecedente de 1978, cuando el Gigante de Arroyito recibió partidos del campeonato organizado en Argentina, y en un plan de mejoras de infraestructura orientado a ampliar y modernizar sus instalaciones.
Las obras que acompañan la candidatura
En el material audiovisual, Rosario Central exhibió distintos trabajos y proyectos vinculados con la renovación del estadio.
Entre las intervenciones mencionadas se encuentran la ampliación de la capacidad, la incorporación de nuevos espacios de estacionamiento, la construcción de palcos VIP y áreas de hospitality, además de ascensores vidriados y escaleras mecánicas.
El plan también contempla mejoras en las fachadas y los accesos al recinto, con el objetivo de actualizar las instalaciones y adecuarlas a las demandas del fútbol internacional.
Con la difusión de estas imágenes, el club busca mostrar los avances en infraestructura y respaldar su intención de que el Gigante de Arroyito sea considerado para recibir encuentros del Mundial.
El antecedente de Rosario en 1978
La historia mundialista constituye uno de los principales argumentos de la postulación. Durante la Copa del Mundo de 1978, Rosario fue una de las ciudades anfitrionas y el estadio de Rosario Central recibió partidos de la competencia.
La ciudad tuvo un papel destacado en aquella edición, en la que la Selección Argentina disputó encuentros en Rosario antes de consagrarse campeona en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Ese antecedente forma parte de la identidad deportiva que el club busca recuperar con la candidatura para 2030, una edición que tendrá un carácter especial por el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.
Una candidatura que todavía deberá avanzar
La presentación de Rosario Central expresa la intención de la institución de participar en el proceso para definir los escenarios del Mundial 2030. Sin embargo, el anuncio del club no implica que el Gigante de Arroyito haya sido confirmado como sede: la eventual designación dependerá de las evaluaciones y decisiones correspondientes.
Por ahora, la iniciativa pone en escena el proyecto de modernización del estadio y la aspiración de que Rosario vuelva a formar parte de una Copa del Mundo, como ocurrió hace casi cinco décadas.