La segunda edición de la Copa Bi-Departamental Castellanos-San Cristóbal 2026 tuvo su jornada de definiciones en el estadio del Club Sportivo Suardi, donde se disputaron las finales de Oro y Plata ante un importante marco de público. El equipo anfitrión se quedó con el título principal al vencer por penales a Sportivo Ben Hur de Rafaela, mientras que Central Argentino Olímpico de Ceres conquistó la Copa de Plata tras superar a Deportivo Aldao.
Sportivo Suardi se consagró campeón de Oro de la Copa Bi-Departamental 2026
Sportivo Suardi derrotó por penales a Sportivo Ben Hur de Rafaela, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, y se consagró campeón de Oro de la segunda edición de la Copa Bi-Departamental Castellanos-San Cristóbal.
El certamen, impulsado por los senadores provinciales Felipe Michlig, del departamento San Cristóbal, y Alcides Calvo, de Castellanos, busca fortalecer los vínculos entre clubes, ligas y comunidades de ambas jurisdicciones a través de la competencia deportiva.
Pese a la inestabilidad climática, los dos encuentros se desarrollaron con normalidad y convocaron a simpatizantes de las cuatro instituciones participantes.
Dos finales y una definición por penales
La actividad comenzó a las 14.30 con el partido por la Copa de Plata. Central Argentino Olímpico de Ceres se impuso por 1 a 0 ante Deportivo Aldao y se quedó con el trofeo. Fernando Romero marcó el único gol del encuentro a los 42 minutos, mientras que el arquero ceresino Enzo López fue decisivo al contener un penal ejecutado por Ulises Bonafede a los 61.
En el segundo turno, desde las 17.15, Sportivo Suardi y Ben Hur de Rafaela protagonizaron una final cambiante, con cuatro goles y una definición desde los doce pasos.
El conjunto local abrió el marcador y generó las situaciones más claras durante buena parte del primer tiempo, pero Ben Hur llegó al empate a los 40 minutos. Tras un centro de Federico Dunky, Bautista Ferreyra bajó la pelota en el segundo palo y Genaro Comba convirtió.
En el complemento, el equipo rafaelino pasó al frente a los 53 minutos, nuevamente por intermedio de Comba, quien conectó de cabeza un tiro de esquina para establecer el 2 a 1.
Cuando el encuentro se encaminaba hacia el final, Sportivo Suardi encontró el empate. El árbitro Carlos Córdoba sancionó un penal por una infracción sobre Gerónimo Astrada. Maximiliano Bruno contuvo el remate de Gómez, pero Lucas Poletto capturó el rebote y marcó el 2 a 2.
En la definición por penales, Sportivo Suardi mostró mayor eficacia y convirtió sus tres remates, ejecutados por Poletto, Tomás Gottero y Peretti. Ben Hur, en cambio, no logró anotar en sus tres oportunidades, por lo que el conjunto local se impuso por 3 a 0 y celebró el título ante su público.
Premios y reconocimientos para los cuatro clubes
Entre ambos encuentros se realizó una ceremonia oficial encabezada por los senadores Felipe Michlig y Alcides Calvo, impulsores del torneo. También participaron el diputado provincial Marcelo González; el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi; el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro; el vicepresidente de la entidad y titular de la Liga Rafaelina, Fabián Zbrun; y el presidente de Sportivo Suardi, Adrián Boscarol, entre otras autoridades y representantes de las ligas regionales.
Durante la premiación, los cuatro equipos recibieron trofeos, medallas para sus planteles y premios económicos, de acuerdo con los resultados obtenidos.
La distribución establecida fue la siguiente:
- Campeón de Oro: Sportivo Suardi, $1.800.000.
- Subcampeón de Oro: Sportivo Ben Hur de Rafaela, $1.000.000.
- Campeón de Plata: Central Argentino Olímpico de Ceres, $1.000.000.
- Subcampeón de Plata: Deportivo Aldao, $700.000.
La entrega de los reconocimientos puso fin a una jornada que reunió a jugadores, dirigentes, autoridades y simpatizantes de las distintas localidades representadas en la competencia.
Integración regional a través del deporte
Al término de los partidos, Felipe Michlig destacó el trabajo conjunto con su par de Castellanos y el aporte del torneo al fortalecimiento de las instituciones deportivas. Según señaló, la iniciativa surgió a partir del diálogo entre ambos legisladores y de la experiencia de la Copa Castellanos, que sirvió como antecedente para ampliar la propuesta al departamento San Cristóbal.
El senador remarcó que la competencia busca promover la integración, la convivencia y el sentido de pertenencia, además de fortalecer los vínculos entre las entidades deportivas de las dos jurisdicciones, que reúnen a 78 comunidades: 46 de Castellanos y 32 de San Cristóbal.
Por su parte, Alcides Calvo subrayó la importancia de sostener iniciativas que vinculen al deporte con la participación comunitaria. También planteó que el certamen pueda consolidarse con el tiempo y convertirse en una experiencia replicable en otras regiones de la provincia.
El intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, agradeció la elección de la ciudad como sede y valoró la posibilidad de albergar una competencia que convoca a clubes de distintos departamentos.