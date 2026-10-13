La Unidad Regional XIX de Policía, con sede en Vera, conmemoró su 135º aniversario, en una ceremonia que también celebró los 49 años de la Sección Comando Radioeléctrico. La jornada reunió a autoridades policiales, representantes institucionales e invitados especiales, y estuvo marcada por homenajes a la historia de ambas dependencias y reconocimientos al personal.
La Unidad Regional XIX de Vera celebró 135 años de historia
La Unidad Regional XIX conmemoró su 135º aniversario y el Comando Radioeléctrico de Vera celebró 49 años de trayectoria. El acto contó con autoridades provinciales, departamentales e institucionales, incluyó la inauguración de una galería de jefes y subjefes y distinguió a 35 efectivos policiales por su desempeño.
El acto fue presidido por el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, director general Luis Pablo Maldonado, acompañado por el jefe de la Unidad Regional XIX, director general Eduardo Javier Arias; el subjefe Rodolfo Santillán; y el asesor técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, director general de Policía Lino Gabriel Segretín.
También participaron el senador provincial Osvaldo Sosa, el diputado Sergio Rojas, jefes de unidades regionales vecinas, el presidente del Concejo Municipal de Vera, Javier Barbona, y representantes de distintas instituciones.
Una galería para preservar la historia institucional
La ceremonia comenzó con una invocación religiosa y el depósito de una ofrenda floral al pie del plaquetario, seguido de un minuto de silencio en memoria de los integrantes de la institución fallecidos.
Durante su mensaje, el jefe de la Unidad Regional XIX, Eduardo Arias, destacó la trayectoria de la dependencia y el compromiso de las distintas generaciones de hombres y mujeres que formaron parte de la Policía del departamento Vera.
Uno de los momentos centrales fue la inauguración de la Galería de Jefes y Subjefes de la Unidad Regional XIX. El nuevo espacio busca preservar la memoria institucional y rendir homenaje a quienes estuvieron al frente de la jefatura departamental a lo largo de su historia.
Además, distintas unidades regionales e instituciones entregaron presentes recordatorios para acompañar la conmemoración.
Reconocimientos al personal policial
En el marco del 49º aniversario del Comando Radioeléctrico, las autoridades entregaron una placa recordatoria a los actuales responsables de la dependencia, en reconocimiento a la trayectoria y la vocación de servicio de quienes integraron e integran esa sección.
También se realizó un reconocimiento especial al director de Policía Jorge Miguel Ferreyra, por su desempeño como subjefe de la Unidad Regional XIX y los aportes realizados durante su gestión.
Otro de los momentos destacados fue la entrega de certificados a 35 efectivos policiales, distinguidos por su profesionalismo, responsabilidad, compromiso y actuaciones en el cumplimiento de sus funciones.
Un homenaje a la Banda de Música Ciudad de Vera
La jornada incluyó un reconocimiento a la Banda de Música Ciudad de Vera, cuyos orígenes se remontan al 11 de octubre de 1994, cuando un grupo de niños y jóvenes comenzó su formación musical en la Agrupación Policial Infantojuvenil de la Unidad Regional XIX.
En reconocimiento a su historia, sus raíces y su vínculo con la institución policial, se entregó un presente recordatorio a sus integrantes.