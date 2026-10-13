Con reconocimientos y homenajes

La Unidad Regional XIX de Vera celebró 135 años de historia

La Unidad Regional XIX conmemoró su 135º aniversario y el Comando Radioeléctrico de Vera celebró 49 años de trayectoria. El acto contó con autoridades provinciales, departamentales e institucionales, incluyó la inauguración de una galería de jefes y subjefes y distinguió a 35 efectivos policiales por su desempeño.