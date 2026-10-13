La obra de repavimentación y refuncionalización de la ruta provincial N° 39, en el sector comprendido entre los puentes sobre el río Salado, alcanzó el 80% de avance y comenzó a transitar su etapa final. Los trabajos se ejecutan en jurisdicción de La Penca y Caraguatá, en el departamento San Justo, con una inversión superior a los $4.400 millones por parte del Gobierno de Santa Fe.
Avanza la repavimentación de la Ruta 39 en el sector de los puentes sobre el río Salado
La intervención comprende la repavimentación de unos 1.750 metros de calzada entre los puentes sobre el río Salado. En noviembre está previsto el inicio de una segunda obra sobre la ruta provincial.
El senador provincial Rodrigo Borla recorrió recientemente el sector para observar el desarrollo de las tareas, que abarcan aproximadamente 1.750 metros de calzada. La intervención contempla la repavimentación del tramo y la refuncionalización y protección de banquinas y taludes, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
“Estamos entrando en la etapa final de esta primera parte de una obra que esperamos durante muchos años. Hoy esta intervención ya tiene un 80% de avance y empieza a mostrar una Ruta 39 más segura y preparada para lo que viene”, señaló Borla durante la recorrida.
Una intervención clave entre los puentes del río Salado
Los trabajos actuales se concentran en un sector estratégico de la Ruta 39, una vía de comunicación transversal para el departamento San Justo y la región. La mejora de la calzada y la intervención sobre las banquinas y los taludes forman parte de las tareas previstas para optimizar las condiciones de circulación en el área.
Con el avance informado, la obra se aproxima a su finalización y representa la primera intervención de un plan de mejoras viales de mayor alcance previsto para esta ruta provincial.
En noviembre comenzaría una segunda etapa de la Ruta 39
De acuerdo con lo informado, en noviembre está previsto el inicio de una segunda obra sobre la Ruta 39, que contempla una inversión aproximada de $54.000 millones y tendrá un alcance significativamente mayor.
El proyecto incluye la repavimentación de un tramo de casi 38 kilómetros, desde el arroyo Saladillo Amargo hasta el río Salado, atravesando el departamento San Justo. También prevé la construcción de una rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo, en la intersección con la ruta nacional N° 11.
La intervención apunta a mejorar la infraestructura vial de uno de los corredores transversales de la región, tanto por las condiciones de transitabilidad como por su importancia para la conexión entre localidades y el desplazamiento de la producción.
Una inversión para mejorar la conectividad regional
Borla destacó la importancia de la continuidad de los trabajos y el avance de las obras previstas para la Ruta 39, una vía relevante para la circulación de vehículos particulares, el transporte de cargas y la conexión dentro del departamento.
“Después de tanto trabajo conjunto, las obras están ahí y avanzan. Seguimos trabajando para tener la Ruta 39 que nuestro departamento y toda la región necesitan”, expresó el senador provincial.
La finalización de la intervención en el sector de La Penca y Caraguatá y el comienzo de la segunda etapa constituirán dos instancias centrales dentro del plan de mejoras proyectado para este corredor vial santafesino.