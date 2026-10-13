En Rafaela

El CCVM suma dos propuestas para explorar la materia, el color y los espacios urbanos

La inauguración será este viernes 16 de octubre, a las 20, con entrada libre y gratuita. Se presentarán Universo interior, del artista rafaelino Gustavo Molfino, y Lo que nos une, una intervención textil del Colectivo Bomba de Lana que invita a redescubrir el entorno urbano.