El Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM) de Rafaela inaugurará este viernes 16 de octubre, a las 20, dos nuevas propuestas artísticas que combinan la exploración pictórica y la intervención del espacio público.
El CCVM suma dos propuestas para explorar la materia, el color y los espacios urbanos
La inauguración será este viernes 16 de octubre, a las 20, con entrada libre y gratuita. Se presentarán Universo interior, del artista rafaelino Gustavo Molfino, y Lo que nos une, una intervención textil del Colectivo Bomba de Lana que invita a redescubrir el entorno urbano.
Se trata de Universo interior, del artista local Gustavo Molfino, y Lo que nos une, una intervención textil a cargo del Colectivo Bomba de Lana. La actividad será con entrada libre y gratuita.
Las muestras proponen distintas formas de vincularse con el arte: mientras Molfino explora las posibilidades expresivas de la materia, el color y las formas abstractas, Bomba de Lana utiliza el tejido para transformar la percepción de espacios cotidianos y generar nuevas miradas sobre el entorno urbano.
Gustavo Molfino y los mundos que surgen de la pintura
En la sala III del Complejo Cultural se podrá recorrer Universo interior, una serie de pinturas del artista rafaelino Gustavo Molfino, con curaduría de Luis Acosta. Las obras fueron realizadas mediante la experimentación con aguarrás, trementina, pintura asfáltica, acrílico líquido y agua, materiales que intervienen activamente en la construcción de cada imagen.
La propuesta se desarrolla a partir de un proceso en el que la mancha y el movimiento de los materiales adquieren protagonismo. En lugar de partir de una imagen previamente definida, el artista interviene sobre el lienzo, orienta el proceso y deja que las formas emerjan de manera progresiva, hasta reconocer estructuras en lo que inicialmente parece aleatorio.
Según explica el curador, la muestra invita a detenerse en ese instante en el que la materia comienza a organizarse y una forma empieza a reconocerse. El resultado es un conjunto de composiciones que evocan universos, paisajes imaginarios y dimensiones vinculadas con lo cósmico.
Molfino define su procedimiento como “intencionar la mancha”: a partir de la combinación de agua, pigmentos e intención, busca generar imágenes que remiten a otros mundos, luces, sombras y espacios desconocidos.
Nacido en Rafaela en 1966, el artista inició su recorrido con obras figurativas y evolucionó hacia una producción predominantemente abstracta, con elementos surrealistas y espirituales. Su trabajo busca expresar estados de ánimo, emociones y pensamientos a través de las formas y los colores.
La muestra podrá visitarse hasta el domingo 27 de diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 20, y los domingos, de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.
Bomba de Lana: el tejido como intervención urbana
La segunda propuesta será Lo que nos une, una intervención textil del Colectivo Bomba de Lana que se incorporará al Complejo Cultural mediante una instalación sorpresa.
El grupo toma como referencia movimientos internacionales como el yarn bombing, el tricot urbain y el urban knitting, que utilizan tejidos y piezas de lana para intervenir espacios públicos y llamar la atención sobre aspectos urbanos y sociales.
A través de estas acciones, sus integrantes buscan que los vecinos vuelvan a observar aquellos elementos del paisaje cotidiano que, por la costumbre, suelen pasar inadvertidos. Esculturas, árboles y plazas se convierten así en soportes para nuevas expresiones artísticas que modifican temporalmente su apariencia y su significado.
La propuesta parte de la idea de que el arte puede transformar la relación de las personas con los lugares que habitan, generar encuentros y recuperar la belleza de lo cotidiano. En ese sentido, el tejido funciona como una herramienta de expresión colectiva y como una invitación a redescubrir los espacios compartidos.
Con estas dos inauguraciones, el Complejo Cultural del Viejo Mercado suma nuevas propuestas a su programación y ofrece al público la posibilidad de acercarse a diferentes lenguajes artísticos, con entrada libre y gratuita.