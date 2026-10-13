San Carlos Sud se prepara para vivir una nueva edición del Beck Festival, que finalmente se realizará el domingo 18 de octubre, luego de la suspensión dispuesta por las condiciones climáticas previstas para la fecha original. La celebración tendrá como escenario principal la plaza de la localidad y reunirá música en vivo, propuestas gastronómicas, emprendedores e instituciones locales.
San Carlos Sud rendirá tributo a su historia cervecera y al legado de Beck Bernard
Tras la suspensión por las condiciones climáticas, el evento se realizará el domingo 18 de octubre, con la grilla artística original. La propuesta combinará música en vivo, gastronomía, artesanos y emprendedores. La entrada será libre y gratuita.
La presidenta comunal, Florencia Primo, confirmó a El Litoral la nueva fecha y explicó que la decisión de postergar el evento respondió a la necesidad de resguardar la organización y el trabajo de quienes participan de la propuesta.
"El evento no solamente lo hace la comuna, sino que participan instituciones y los privados, y realmente era un riesgo muy grande decidir continuar con las condiciones que estaban pronosticadas", señaló.
La nueva fecha se definió teniendo en cuenta también la disponibilidad de los artistas. Según explicó la mandataria, uno de los aspectos más complejos al reprogramar un festival es lograr que todos los músicos contratados puedan participar.
Música, gastronomía y encuentro en la plaza
Con el cambio de fecha, el evento adoptará la denominación de Oktober Beck, aunque conservará su propuesta y sus principales características: una jornada de entrada libre y gratuita, con actividades para distintos públicos y alternativas para disfrutar durante todo el día.
La programación comenzará al mediodía y se extenderá durante la tarde hasta la noche, con espectáculos musicales de distintos géneros. La plaza local volverá a ser el punto de encuentro para vecinos de San Carlos Sud y visitantes de otras localidades.
De esta manera, la propuesta buscará vincular la historia de la colonia con una celebración que pone el acento en la cultura, la gastronomía y el encuentro comunitario.
Primo destacó la convocatoria que el festival fue construyendo a lo largo de sus seis ediciones y el interés que despierta tanto en la comunidad como en las localidades vecinas.
Las instituciones locales, protagonistas
Uno de los rasgos distintivos del Beck Festival es la participación de clubes, entidades y organizaciones de San Carlos Sud, que volverán a contar con espacios para ofrecer comidas y bebidas.
La iniciativa surgió también como una alternativa para que las instituciones puedan generar recursos destinados a sostener sus actividades durante el año. Así, el festival combina una propuesta recreativa para la comunidad con una oportunidad de acompañamiento económico al entramado institucional de la localidad.
A la oferta gastronómica de las entidades se sumarán food trucks con distintas opciones de comidas y bebidas, incluidas propuestas cerveceras, para que los visitantes puedan recorrer el predio y disfrutar de la jornada.
El evento contará además con la participación de artesanos y emprendedores, que tendrán la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos. De esta manera, la programación ampliará su alcance más allá de los espectáculos musicales y la gastronomía, con alternativas para toda la familia.
Una celebración que une historia y comunidad
La nueva fecha permitirá mantener la programación artística prevista y desarrollar la celebración en coincidencia con el aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos.
Para la comuna, la participación de las instituciones, los emprendimientos y el sector privado constituye una parte central de la propuesta, que busca sostener un espacio de encuentro y ofrecer alternativas para los vecinos y quienes llegan desde otras localidades.
"El objetivo es poder celebrar la fundación de la Colonia San Carlos, que sea un evento de entrada libre y gratuita, para todo público", expresó Primo.
Con la confirmación del domingo 18 de octubre, San Carlos Sud se encamina a una jornada que reunirá memoria histórica, música, gastronomía y producción local, con la plaza como escenario de una celebración que convoca a la comunidad y a la región.