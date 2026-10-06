Ubicada a unos 12 kilómetros de San Carlos Sud, la Escuela Rural N.º 265 celebró su 90° aniversario. El establecimiento forma parte de la historia educativa de la localidad y continúa siendo un espacio de aprendizaje, encuentro y contacto con la naturaleza.
90 años de "Las Higueritas": una escuela rural ligada a la historia de San Carlos Sud
Ubicada a unos 12 kilómetros de San Carlos Sud, la Escuela Rural N.º 265 celebró su 90° aniversario. El establecimiento forma parte de la historia educativa de la localidad y continúa siendo un espacio de aprendizaje, encuentro y contacto con la naturaleza.
El Centro Educativo Rural (CER) “Las Higueritas” celebró sus 90 años de trayectoria con un acto conmemorativo que reunió a integrantes de la comunidad educativa y representantes de la comunidad de San Carlos Sud.
La jornada permitió poner en valor la historia de una institución que, durante nueve décadas, acompañó la formación de generaciones de niños de la zona rural y se convirtió en un punto de referencia para las familias vinculadas al sector.
En el marco de la celebración, la presidente comunal de San Carlos Sud Florencia Primo, entregó una bandera de flameo destinada al mástil de la institución, como símbolo de reconocimiento y acompañamiento a la trayectoria de la escuela.
Una escuela vinculada al territorio
La Escuela Rural N.º 265 se encuentra en una zona rural del departamento Las Colonias, a unos 12 kilómetros de San Carlos Sud. Para llegar desde la localidad se toma la Ruta Provincial N.º 6 hacia el oeste y luego un camino de ripio que conduce hasta el establecimiento.
Su ubicación en un entorno rural constituye una de las características centrales de la institución. El predio cuenta con un amplio espacio exterior, una importante arboleda, cancha de fútbol, zona de juegos infantiles, playón, sanitarios exteriores y un pequeño asador.
Estos espacios permiten desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales, además de propuestas educativas vinculadas directamente con el entorno natural.
Educación y contacto con la naturaleza
El ámbito que rodea a “Las Higueritas” también ofrece posibilidades para desarrollar experiencias educativas relacionadas con la tecnología, la biología y el conocimiento de la naturaleza.
A través de juegos y talleres, los estudiantes pueden explorar el ambiente y vivenciar de manera directa diferentes aspectos del entorno, incorporando experiencias que complementan el aprendizaje dentro del aula.
La propuesta educativa también se vincula con la historia y el patrimonio de San Carlos Sud y de la Colonia San Carlos. En ese sentido, se contemplan recorridos por distintos espacios históricos de la localidad, entre ellos el Arco Fundacional, la Sociedad de Canto Harmony, la Iglesia Valdense, la Plaza Principal y el Tiro Federal.
Noventa años de historia y comunidad
A lo largo de sus nueve décadas, el CER “Las Higueritas” fue parte de la vida de numerosas familias de San Carlos Sud y de su zona rural. Su trayectoria está ligada al desarrollo de la educación en un territorio marcado por la actividad agropecuaria y por la historia de la Colonia San Carlos.
El 90° aniversario representó así una oportunidad para recuperar esa historia y reconocer el aporte de una institución que mantiene vigente su función educativa y su vínculo con la comunidad.
Con una mirada puesta también en las nuevas generaciones, la escuela continúa ofreciendo un espacio donde educación, naturaleza, cultura e historia se encuentran en un mismo territorio.