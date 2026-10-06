Departamento Las Colonias

90 años de "Las Higueritas": una escuela rural ligada a la historia de San Carlos Sud

Ubicada a unos 12 kilómetros de San Carlos Sud, la Escuela Rural N.º 265 celebró su 90° aniversario. El establecimiento forma parte de la historia educativa de la localidad y continúa siendo un espacio de aprendizaje, encuentro y contacto con la naturaleza.