La construcción del nuevo Centro de Capacitación y Entrenamiento para la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios avanza en la ciudad de Gálvez y ya alcanzó un 30% de ejecución. El proyecto contempla una infraestructura destinada a la formación y entrenamiento de bomberos de toda la provincia, con espacios específicos para prácticas y simulaciones.
Gálvez suma un nuevo Centro de Entrenamiento para Bomberos
El nuevo Centro de Capacitación y Entrenamiento para la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios presenta un 30% de avance y contará con aulas, dormitorios, auditorio, piscina, cochera para autobombas y sectores destinados a simuladores. Además, se ejecutarán obras de mejoramiento vial en 60 cuadras y avanzan 52 viviendas en la ciudad.
El complejo contará con un acceso peatonal, playa de estacionamiento para 41 vehículos, un auditorio con capacidad para 100 personas y un comedor para igual cantidad de asistentes. También tendrá tres aulas para 30 estudiantes cada una y dormitorios para 32 personas.
Un centro con infraestructura para capacitación y simulación
El proyecto incorpora diferentes espacios destinados a la capacitación teórica y práctica. Entre ellos se encuentran una piscina de entrenamiento, una cochera para autobombas y 15 playones de hormigón destinados a la instalación de distintos simuladores.
La infraestructura permitirá desarrollar actividades de formación, entrenamiento y actualización para integrantes de los cuerpos de bomberos voluntarios, con sectores preparados para prácticas específicas.
La obra presenta actualmente un avance del 30% y se encuentra en plena etapa de ejecución de los distintos componentes del complejo.
Obras de cordón cuneta y mejoramiento de calles
En paralelo, Gálvez incorporará trabajos de infraestructura urbana en 60 cuadras de distintos sectores de la ciudad.
El proyecto contempla la ejecución de cordón cuneta y estabilizado granular, con una inversión superior a los $865 millones.
Las intervenciones alcanzarán sectores de los barrios Altos del Norte, Santa Margarita, Arana, Pedroni, Tropezón, Ideal y Capitán Bermúdez, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y el escurrimiento del agua en las calles.
También avanzan 52 viviendas
Otro de los proyectos habitacionales que continúa en Gálvez comprende la construcción de 52 viviendas, cuyas obras se encuentran en su etapa final.
Las unidades fueron sorteadas en junio y están destinadas a las familias adjudicatarias. La finalización de los trabajos permitirá avanzar con la entrega de las viviendas una vez completadas las tareas pendientes y los procedimientos administrativos correspondientes.
De esta manera, en distintos puntos de Gálvez se desarrollan simultáneamente obras vinculadas con capacitación y seguridad, infraestructura urbana y vivienda, con intervenciones que abarcan tanto nuevos equipamientos como el mejoramiento de sectores residenciales existentes.