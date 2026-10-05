Alcanza un 30% de ejecución

Gálvez suma un nuevo Centro de Entrenamiento para Bomberos

El nuevo Centro de Capacitación y Entrenamiento para la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios presenta un 30% de avance y contará con aulas, dormitorios, auditorio, piscina, cochera para autobombas y sectores destinados a simuladores. Además, se ejecutarán obras de mejoramiento vial en 60 cuadras y avanzan 52 viviendas en la ciudad.