La reconstrucción integral de la Ruta Provincial 41s, en el departamento San Jerónimo, alcanzó un 70% de avance. La obra interviene el corredor que vincula la Ruta Nacional 11 con Irigoyen y Bernardo de Irigoyen, con trabajos de recuperación de la calzada, ensanche y renovación de toda la estructura vial.
Ruta 41-S: la reconstrucción entre Irigoyen y Bernardo de Irigoyen llegó al 70%
La obra sobre la Ruta Provincial 41s, entre la Ruta Nacional 11, Irigoyen y Bernardo de Irigoyen, alcanzó un 70% de avance. De los 17 kilómetros intervenidos, 12 ya cuentan con pavimento nuevo, mientras continúan los trabajos de reconstrucción, ensanche y conformación de las capas estructurales.
Sobre los 17 kilómetros contemplados en el proyecto, 12 ya cuentan con pavimento nuevo y se continúa trabajando en los tramos restantes. La intervención busca mejorar las condiciones de circulación de un corredor utilizado principalmente por tránsito rural y vehículos pesados.
Doce kilómetros ya cuentan con pavimento nuevo
En el tramo que se extiende desde Irigoyen hacia Bernardo de Irigoyen avanzan las tareas correspondientes a las primeras capas estructurales de la nueva calzada. Allí se ejecutan la base estabilizada con cemento y la subbase reciclada con cemento, mientras continúa el ensanche de la ruta.
La nueva calzada tendrá 7,30 metros de ancho, frente a los 6,70 metros de la traza existente. La configuración contempla dos carriles de 3,65 metros cada uno, de acuerdo con las dimensiones reglamentarias.
En los sectores donde la obra ya fue completada se ejecutaron las distintas capas que conforman la nueva estructura: reciclado, estabilizado, base y carpeta asfáltica.
Dos frentes de trabajo para completar el corredor
La obra mantiene dos frentes de trabajo simultáneos, lo que permite avanzar en distintos sectores de la traza. Además de los trabajos que se desarrollan entre Irigoyen y Bernardo de Irigoyen, todavía resta intervenir un tramo cercano al empalme con la Ruta Nacional 11, que será abordado en las etapas finales.
Una vez finalizada la colocación del pavimento, se realizarán las tareas complementarias, entre ellas la instalación de iluminación LED, señalización horizontal y vertical y otros trabajos de terminación.
Los trabajos se desarrollan desde enero de 2026 y están a cargo de la empresa Laromet S.A.
Una inversión superior a $18.000 millones
La intervención comprende la reconstrucción integral de los 17 kilómetros de la Ruta 41s y una adecuación de las dimensiones de la calzada para mejorar la seguridad y las condiciones de circulación.
La inversión actualizada para la obra supera los $18.000 millones.
Por su ubicación, la Ruta 41s constituye una conexión relevante para las localidades de Irigoyen y Bernardo de Irigoyen, además de facilitar el vínculo con la Ruta Nacional 11 y el movimiento de producción y transporte en esta zona del departamento San Jerónimo.