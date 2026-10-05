Departamento San Jerónimo

Ruta 41-S: la reconstrucción entre Irigoyen y Bernardo de Irigoyen llegó al 70%

La obra sobre la Ruta Provincial 41s, entre la Ruta Nacional 11, Irigoyen y Bernardo de Irigoyen, alcanzó un 70% de avance. De los 17 kilómetros intervenidos, 12 ya cuentan con pavimento nuevo, mientras continúan los trabajos de reconstrucción, ensanche y conformación de las capas estructurales.