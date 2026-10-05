Cuatro familias del departamento Las Colonias recibieron sus nuevas viviendas y otras cuatro obtuvieron las escrituras definitivas de sus hogares. Las entregas se concretaron en las localidades de San Agustín y San Jerónimo del Sauce, con dos viviendas y dos escrituras en cada comunidad.
Inauguraron nuevas unidades habitacionales en San Agustín y San Jerónimo del Sauce
Las entregas se concretaron en San Agustín y San Jerónimo del Sauce, donde dos familias de cada localidad recibieron sus viviendas y otras dos obtuvieron las escrituras definitivas. En San Agustín, además, se supervisó la construcción de tres unidades habitacionales que alcanzaron un 50% de avance.
Las acciones forman parte de programas habitacionales desarrollados por la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la provincia en coordinación con las administraciones comunales. En el caso de las escrituras, se trata de familias que completaron el pago de sus planes habitacionales y avanzaron así en la regularización dominial de sus propiedades.
Dos viviendas entregadas en cada localidad
En San Agustín se concretó la entrega de dos viviendas, mientras que en San Jerónimo del Sauce otras dos familias accedieron a sus nuevos hogares. En ambos casos, las unidades fueron construidas bajo el programa Lote Propio, que contempla la participación de las administraciones locales en la ejecución de los proyectos.
Junto con las viviendas también se entregaron dos escrituras en cada localidad. La documentación permite completar el proceso de regularización de las propiedades una vez finalizado el pago correspondiente a los planes habitacionales.
Tres viviendas avanzan al 50% en San Agustín
En San Agustín también se supervisó el avance de tres nuevas viviendas ubicadas en la esquina de Saavedra y 1 de Mayo. Las unidades cuentan con dos dormitorios, cocina, comedor, baño y lavadero, y actualmente presentan un 50% de avance físico.
Durante las últimas semanas se realizaron trabajos de revoque, colocación de aberturas y conexión de medidores. La ejecución está a cargo de la Comuna de San Agustín mediante un esquema de ejecución delegada.
El proyecto contempla, además, infraestructura complementaria para el sector, como alumbrado público, red de agua potable, gas natural, apertura y mejoramiento de la red vial, desagües pluviales, veredas peatonales con rampas de accesibilidad y forestación de los espacios verdes.
Una inversión superior a $198 millones
Para la construcción de estas tres viviendas se prevé una inversión provincial superior a los $198 millones.
El esquema de ejecución delegada permite que las obras sean desarrolladas con participación de la administración comunal, incluyendo la contratación de mano de obra y la adquisición de materiales y servicios vinculados al proyecto.
De esta manera, mientras cuatro familias de San Agustín y San Jerónimo del Sauce ya cuentan con sus viviendas y otras cuatro avanzaron en la regularización dominial de sus hogares, en San Agustín continúa la construcción de tres nuevas unidades que ya alcanzaron la mitad de su ejecución.