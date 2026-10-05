Departamento Las Colonias

Inauguraron nuevas unidades habitacionales en San Agustín y San Jerónimo del Sauce

Las entregas se concretaron en San Agustín y San Jerónimo del Sauce, donde dos familias de cada localidad recibieron sus viviendas y otras dos obtuvieron las escrituras definitivas. En San Agustín, además, se supervisó la construcción de tres unidades habitacionales que alcanzaron un 50% de avance.