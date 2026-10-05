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Con 95% de avance de obra

Santa Rosa de Calchines: 20 viviendas y nueva infraestructura eléctrica para el barrio Rosas

Las unidades habitacionales que se construyen en el barrio Rosas de Santa Rosa de Calchines alcanzaron un 95% de avance. Se realizó el sorteo de preselección de las 20 familias que podrán acceder a las viviendas, sujeto ahora a la verificación de los requisitos correspondientes.

20 familias fueron preseleccionadas para las nuevas viviendas de Santa Rosa de Calchines20 familias fueron preseleccionadas para las nuevas viviendas de Santa Rosa de Calchines
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Las 20 viviendas que se construyen en el barrio Rosas de Santa Rosa de Calchines, departamento Garay, alcanzaron un 95% de avance. En este marco, se realizó el sorteo de preselección de las familias que podrán acceder a las unidades habitacionales.

El procedimiento se llevó a cabo en el Centro Social Santa Rosa y estuvo a cargo de la Secretaría de Hábitat y Vivienda y de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Los postulantes sorteados deberán atravesar ahora una instancia de verificación para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos antes de la adjudicación definitiva.

20 viviendas y distintos cupos de preselección

Las unidades habitacionales están destinadas a familias de Santa Rosa de Calchines y fueron distribuidas mediante distintos cupos de acuerdo con los criterios establecidos para el programa.

20 familias fueron preseleccionadas para las nuevas viviendas de Santa Rosa de Calchines20 familias fueron preseleccionadas para las nuevas viviendas de Santa Rosa de Calchines

Del total, 14 viviendas corresponden a la demanda general. Además, se contemplaron dos cupos para integrantes de las fuerzas de seguridad con más de cinco años de antigüedad, dos para agentes con más de 15 años de servicio, uno para personas con discapacidad o trasplantadas y uno para bomberos voluntarios.

El sorteo permitió establecer titulares y suplentes para cada categoría. La preselección no implica una adjudicación definitiva, ya que la documentación y las condiciones de cada postulante serán verificadas antes de completar el proceso.

Las obras alcanzaron un 95% de avance

Las viviendas se encuentran ubicadas en el barrio Rosas y actualmente presentan un 95% de ejecución. El proyecto contempla unidades destinadas a resolver la demanda habitacional de familias de la localidad.

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Junto con la construcción de las casas se desarrolla la infraestructura necesaria para dotar de servicios al nuevo sector habitacional.

La obra también incluye una intervención sobre la red eléctrica, con el objetivo de garantizar el suministro tanto para las viviendas como para otros lotes ubicados en el área.

Nueva infraestructura eléctrica para 70 lotes

El proyecto incorpora una red eléctrica de media tensión, una red preensamblada y la instalación de un transformador de gran capacidad.

La infraestructura permitirá abastecer de energía a las 20 viviendas y extender el servicio a un total de 70 lotes del sector del barrio Rosas.

Para completar las unidades habitacionales y las obras complementarias, se prevé una inversión superior a $1.140 millones.

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Con las viviendas en su etapa final de construcción, el próximo paso será la verificación de los postulantes preseleccionados y, posteriormente, la adjudicación de las unidades a las familias que cumplan con las condiciones establecidas.

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