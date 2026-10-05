Con 95% de avance de obra

Santa Rosa de Calchines: 20 viviendas y nueva infraestructura eléctrica para el barrio Rosas

Las unidades habitacionales que se construyen en el barrio Rosas de Santa Rosa de Calchines alcanzaron un 95% de avance. Se realizó el sorteo de preselección de las 20 familias que podrán acceder a las viviendas, sujeto ahora a la verificación de los requisitos correspondientes.