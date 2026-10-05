En San Lorenzo

Avanza la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Saladillo entre Fuentes y Villa Mugueta

La construcción del nuevo puente sobre el arroyo Saladillo, en la Ruta Provincial 19s, alcanzó un 55% de avance. La obra permitirá recuperar la conexión vial entre Fuentes y Villa Mugueta, interrumpida desde septiembre de 2025 por el deterioro de la estructura anterior.