La construcción del nuevo puente sobre el arroyo Saladillo, ubicado sobre la Ruta Provincial 19s, alcanzó un 55% de avance. La obra permitirá restablecer la conexión vial entre Fuentes y Villa Mugueta, interrumpida desde septiembre de 2025 debido al deterioro de la estructura existente.
Avanza la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Saladillo entre Fuentes y Villa Mugueta
La construcción del nuevo puente sobre el arroyo Saladillo, en la Ruta Provincial 19s, alcanzó un 55% de avance. La obra permitirá recuperar la conexión vial entre Fuentes y Villa Mugueta, interrumpida desde septiembre de 2025 por el deterioro de la estructura anterior.
El proyecto contempla una inversión de $632 millones y comprende la construcción de una nueva estructura de 13 metros de ancho, equipada con guardarruedas, veredas laterales y barreras de protección.
Una estructura con mayor capacidad hidráulica
Además de recuperar el paso vehicular, el nuevo puente fue diseñado para mejorar el escurrimiento del arroyo Saladillo. La obra incrementará la capacidad hidráulica de la sección, facilitando el paso de los excedentes de agua durante períodos de lluvias intensas.
La estructura anterior tenía más de 40 años y estaba conformada por tubos de chapa. Con el paso del tiempo presentó roturas, fisuras y filtraciones que provocaron descalces y hundimientos en la calzada.
A esto se sumaba una capacidad limitada para el escurrimiento del arroyo, lo que aumentaba el riesgo de desbordes y afectaciones sobre la infraestructura vial.
Los trabajos alcanzaron el 55% de avance
La obra comenzó con la demolición y retiro de la estructura anterior. Actualmente se ejecutan los estribos y la base de la nueva alcantarilla, mientras continúan las tareas correspondientes a la construcción del nuevo paso.
Una vez concluida, la infraestructura contará con condiciones de circulación más seguras y una mayor capacidad para soportar los caudales del arroyo, reduciendo la posibilidad de nuevos daños sobre la calzada.
La intervención permitirá recuperar un tramo de la Ruta Provincial 19s que permanece cerrado desde 2025 y volver a vincular directamente a Fuentes con Villa Mugueta.
Una conexión clave para la actividad regional
La Ruta Provincial 19s cumple un rol importante para la circulación entre ambas localidades y para el movimiento de la producción agropecuaria del departamento San Lorenzo.
La recuperación del puente permitirá mejorar el traslado de maquinaria, insumos y mercadería, además de reducir los tiempos de viaje entre Fuentes y Villa Mugueta.
La conexión también resulta relevante para el acceso a servicios y actividades que se desarrollan entre ambas comunidades, que desde la interrupción del paso deben utilizar recorridos alternativos.