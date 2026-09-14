San Carlos Sud ya comenzó la cuenta regresiva para una jornada que tendrá un doble motivo de celebración.
San Carlos Sud volverá a encontrarse con su historia a través de la música, la cerveza y la gastronomía
La sexta edición del Beck Festival Gastronómico y Cervecero se realizará el domingo 27 de septiembre, en coincidencia con un nuevo aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. La jornada tendrá entrada libre y gratuita y reunirá propuestas gastronómicas, cerveza, música, food trucks, artesanos, emprendedores y actividades para toda la familia.
El domingo 27 de septiembre, la localidad conmemorará un nuevo aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos y, en ese mismo marco, realizará la sexta edición del Beck Festival Gastronómico y Cervecero, una propuesta que con el paso de los años se incorporó al calendario de eventos de la región.
La actividad se desarrollará en la plaza 27 de Septiembre, con entrada libre y gratuita, y se extenderá desde el mediodía hasta la noche. La programación combinará propuestas gastronómicas y cerveceras, música en vivo, juegos para niños, food trucks y la participación de instituciones, artesanos y emprendedores.
La presidenta comunal de San Carlos Sud, Florencia Primo, destacó a El Litoral la expectativa que genera el encuentro y señaló que se trata de una fecha esperada tanto por los vecinos como por habitantes de localidades cercanas.
Una celebración que coincide con la historia de la colonia
La edición de este año tendrá una particularidad: el Beck Festival se realizará exactamente en la fecha del aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos.
Por ese motivo, las actividades comenzarán durante la mañana con los actos protocolares correspondientes a la conmemoración histórica. Luego se dará paso a la programación del festival, que tendrá como escenario principal la plaza local.
La propuesta busca de esta manera vincular la celebración de la historia de la colonia con un evento que pone el acento en la gastronomía, la producción local y el encuentro comunitario.
“Es un evento que esperamos y que sabemos que tanto la comunidad de San Carlos Sud como las localidades vecinas esperan”, explicó Primo al referirse a la convocatoria que fue adquiriendo el festival a lo largo de sus seis ediciones.
A partir del mediodía comenzarán las actividades principales, que se extenderán durante toda la tarde y continuarán hasta la noche, con diferentes alternativas para permanecer en el predio y disfrutar de la jornada.
Las instituciones, protagonistas del festival
Uno de los aspectos que distingue al Beck Festival es la participación de las instituciones de San Carlos Sud. Clubes, entidades y organizaciones locales contarán nuevamente con espacios para ofrecer comidas y bebidas.
La iniciativa representa también una posibilidad para que las instituciones generen recursos destinados a sostener sus actividades durante el año.
Primo explicó que este fue uno de los objetivos centrales al momento de crear el festival: “generar un espacio de participación que, además de ofrecer una propuesta de entretenimiento para la comunidad, permitiera a las entidades locales obtener un beneficio económico”.
A la oferta de las instituciones se sumarán distintos food trucks, con alternativas gastronómicas y cerveceras para los visitantes. De esta manera, el festival tendrá una propuesta amplia que permitirá recorrer diferentes opciones de comida y bebida durante toda la jornada.
Artesanos, emprendedores y propuestas para toda la familia
El Beck Festival también abrirá sus puertas a artesanos y emprendedores, quienes tendrán la posibilidad de instalar sus puestos para ofrecer productos y producciones que no estén vinculados específicamente con el rubro gastronómico.
“Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el viernes 25 de septiembre en la Comuna de San Carlos Sud, ya sea de manera presencial o mediante contacto telefónico”.
La programación se completará con espectáculos musicales durante la tarde y la noche y diferentes actividades destinadas a los más chicos.
El aniversario de la Colonia San Carlos servirá como marco para una nueva edición del Beck Festival, una propuesta que busca mantener su identidad local mientras continúa ampliando su convocatoria regional.