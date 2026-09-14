En la plaza 27 de Septiembre

San Carlos Sud volverá a encontrarse con su historia a través de la música, la cerveza y la gastronomía

La sexta edición del Beck Festival Gastronómico y Cervecero se realizará el domingo 27 de septiembre, en coincidencia con un nuevo aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. La jornada tendrá entrada libre y gratuita y reunirá propuestas gastronómicas, cerveza, música, food trucks, artesanos, emprendedores y actividades para toda la familia.