San Agustín avanza en la recuperación y puesta en valor del edificio donde funcionaba el Punto Digital, con el objetivo de convertirlo en una Casa de la Cultura que concentre distintas actividades y genere un nuevo espacio de encuentro para la comunidad.
San Agustín: transforman el antiguo Punto Digital en la nueva Casa de la Cultura
El Ejecutivo local lleva adelante con fondos propios la recuperación del edificio donde funcionaba el Punto Digital. El proyecto contempla un auditorio, biblioteca, salas para talleres, espacio de lectura y mejoras integrales. La intención es que las actividades culturales puedan comenzar allí durante el próximo año.
La obra es financiada con fondos comunales y se desarrolla de manera progresiva, a partir de las necesidades que presentaba el inmueble. El proyecto contempla la recuperación de distintos sectores, la creación de una biblioteca, un espacio de lectura y reflexión, salas para talleres y un salón principal que tendrá características de auditorio.
El presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, explicó a El Litoral que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de recuperar un edificio que se encontraba en condiciones que dificultaban su utilización. “Decidimos paulatinamente y de a poco darle ese empuje que necesitaba”, señaló.
De un edificio deteriorado a un nuevo espacio cultural
Uno de los primeros trabajos realizados estuvo relacionado con la cubierta del inmueble. Según explicó Osta, los techos presentaban filtraciones importantes, por lo que la primera intervención estuvo destinada a solucionar ese problema.
“Primero arreglamos todos los techos porque los días de lluvia ingresaba mucha agua”, describió el presidente comunal.
A partir de allí comenzaron las tareas de recuperación de paredes y distintos sectores del edificio. También se retiraron elementos que no podían ser recuperados y se reutilizaron aquellos que se encontraban en condiciones.
Entre las intervenciones realizadas se encuentra el reemplazo de un antiguo pórtico por una nueva estructura metálica. También se recuperó una puerta de blindex que será utilizada en el ingreso general al edificio.
“Todavía resta avanzar en distintos trabajos, entre ellos el piso exterior necesario para completar el acceso y colocar los blindex correspondientes”, destacó.
La intención es que la recuperación permita aprovechar integralmente las instalaciones y dotarlas de mejores condiciones para el desarrollo de las actividades culturales.
Una biblioteca y un auditorio para la localidad
Uno de los componentes centrales del proyecto será la incorporación de una biblioteca.
“Actualmente San Agustín no cuenta con una biblioteca formal, aunque un grupo de mujeres de la localidad reúne libros y desarrolla esa tarea en un espacio reducido. La nueva Casa de la Cultura permitirá disponer de un sector específico para esta actividad, con un espacio destinado a la lectura, la reflexión y el encuentro”, resaltó Osta.
La biblioteca tendrá un acceso general desde el ingreso principal y también conservará una conexión interna con el resto de las instalaciones.
El salón de mayores dimensiones será otro de los espacios destacados del proyecto. La intención de la Comuna es transformarlo en un auditorio con mejores condiciones y mayor capacidad para albergar actividades culturales y comunitarias.
Además, las otras dos salas existentes, que actualmente cuentan solamente con contrapiso, serán acondicionadas con pisos terminados y calefacción.
Un espacio para las actividades del próximo año
San Agustín cuenta actualmente con unas 17 actividades vinculadas con cultura y deporte, que incluyen diferentes talleres y disciplinas. Algunas de estas propuestas se desarrollan actualmente en espacios que otras instituciones de la localidad ceden para su utilización.
Osta destacó especialmente la colaboración del Centro de Jubilados, que actualmente presta sus instalaciones para que puedan continuar algunas de las actividades mientras avanzan las obras.
La expectativa de la Comuna es que la nueva Casa de la Cultura pueda comenzar a utilizarse durante el próximo año. Si los trabajos avanzan de acuerdo con lo previsto, la intención es realizar la apertura en marzo o incluso antes.
La puesta en funcionamiento del nuevo espacio permitiría concentrar progresivamente allí buena parte de la actividad cultural de San Agustín y ofrecer un ámbito propio para talleres, exposiciones, encuentros y propuestas vinculadas con la lectura y el arte.
En paralelo, la localidad ya tiene fecha para su tercera Fiesta de la Cultura y el Deporte: será el 27 de noviembre, en el Polideportivo. Allí las distintas disciplinas expondrán parte del trabajo realizado durante el año, mientras que los talleres de costura, pintura y arte realizarán sus respectivas muestras anuales.
La recuperación de la Casa de la Cultura se plantea así como una obra de largo plazo que busca acompañar el crecimiento de esas actividades y dotar a San Agustín de un espacio propio para el desarrollo cultural y comunitario.