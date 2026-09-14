Puesta en valor

San Agustín: transforman el antiguo Punto Digital en la nueva Casa de la Cultura

El Ejecutivo local lleva adelante con fondos propios la recuperación del edificio donde funcionaba el Punto Digital. El proyecto contempla un auditorio, biblioteca, salas para talleres, espacio de lectura y mejoras integrales. La intención es que las actividades culturales puedan comenzar allí durante el próximo año.