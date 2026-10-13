La Biblioteca Walter Gunziger de Matilde dio un paso importante para concretar uno de sus principales objetivos: contar con una sede propia.
Un acuerdo entre instituciones permitirá a la biblioteca de Matilde proyectar su edificio propio
La Comuna, el Centro de Jubilados y la Biblioteca Walter Gunziger acordaron avanzar con la cesión en comodato de un sector del predio donde funciona el centro de jubilados, por un plazo de 100 años. La iniciativa permitirá proyectar la construcción de un edificio propio para la institución, que celebrará sus 25 años de trayectoria en 2027.
A partir de un acuerdo entre la Comuna, el Centro de Jubilados y la institución cultural, se avanzará en la cesión en comodato de una parte del predio donde funciona actualmente el centro de jubilados, con el propósito de proyectar la construcción de un edificio destinado al funcionamiento de la biblioteca.
El presidente comunal de Matilde, Lucas Saldaño, explicó a El Litoral que la iniciativa surgió a partir de un pedido de los representantes de la biblioteca, que plantearon la necesidad de contar con un espacio propio para desarrollar sus actividades.
"No tenían un lugar propio, y por eso se avanzó con este acuerdo", señaló el mandatario, quien detalló que, tras recibir la solicitud, se organizó una reunión con las autoridades del Centro de Jubilados para evaluar alternativas y avanzar en una solución.
El entendimiento permitió acordar la reorganización del uso de un predio comunal en el que ya funciona el Centro de Jubilados, institución que manifestó su disposición a ceder una parte del terreno para que la biblioteca pueda disponer de un espacio propio.
Según explicó Saldaño, ya se iniciaron los trabajos de mensura para delimitar los sectores correspondientes a cada entidad. "El objetivo es formalizar nuevos comodatos por un plazo de 100 años, de manera que ambas instituciones puedan desarrollar sus actividades con previsibilidad", agregó.
Un acuerdo que fortalece el trabajo institucional
La disposición del Centro de Jubilados fue uno de los aspectos centrales para avanzar con el proyecto. El entendimiento entre las entidades permitió encontrar una alternativa que contempla las necesidades de ambas instituciones y abre la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas en el predio.
El titular del Ejecutivo local destacó la importancia de la colaboración entre organizaciones locales y el valor de alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo de la comunidad.
"Creemos que es por donde queremos que nuestra comunidad se encamine en cuanto a valores y a funcionar en comunidad", expresó Saldaño al referirse al entendimiento alcanzado.
El mandatario también remarcó la rapidez con la que se desarrollaron las gestiones. De acuerdo con su relato, transcurrieron apenas tres días entre el pedido formal de la biblioteca y la reunión en la que participaron las tres partes para avanzar en una solución.
El proyecto de una sede propia
La disponibilidad de un terreno permitirá a la Biblioteca Walter Gunziger comenzar a proyectar un edificio propio, pensado para concentrar sus actividades y fortalecer su función como espacio de lectura, aprendizaje y promoción cultural.
La iniciativa representa una nueva etapa para la institución, que podrá planificar con mayor previsibilidad el desarrollo de sus propuestas y evaluar alternativas para la construcción de su futura sede.
En ese proceso, la Comuna prevé acompañar a las entidades en la búsqueda de programas y herramientas de financiamiento que permitan avanzar tanto con el proyecto edilicio de la biblioteca como con posibles mejoras y reformas en las instalaciones del Centro de Jubilados.
De esta manera, el acuerdo no solo contempla la disponibilidad de un espacio físico, sino también la posibilidad de generar nuevas condiciones para el crecimiento de ambas instituciones.
Un objetivo rumbo a los 25 años
El proyecto adquiere un significado especial porque la Biblioteca Walter Gunziger celebrará sus 25 años de trayectoria durante 2027. La posibilidad de contar con un terreno propio constituye un paso relevante de cara a ese aniversario y a la planificación de una nueva etapa institucional.
A lo largo de su recorrido, la biblioteca ha formado parte de la vida cultural de Matilde mediante actividades vinculadas con los libros, la lectura y el acceso al conocimiento.
Para Saldaño, la respuesta de las instituciones refleja una característica de la comunidad local: la predisposición a colaborar cuando surge una necesidad compartida. "Cuando uno necesita, está el otro para ayudar", resumió.
Con la mensura en marcha y el acuerdo entre las entidades, la Biblioteca Walter Gunziger comienza a transitar el camino hacia una sede propia. El desafío será transformar la disponibilidad del terreno en un proyecto edilicio concreto que le permita ampliar sus actividades y sostener su aporte cultural a la localidad.