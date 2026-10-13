Con apoyo del Ejecutivo local

Un acuerdo entre instituciones permitirá a la biblioteca de Matilde proyectar su edificio propio

La Comuna, el Centro de Jubilados y la Biblioteca Walter Gunziger acordaron avanzar con la cesión en comodato de un sector del predio donde funciona el centro de jubilados, por un plazo de 100 años. La iniciativa permitirá proyectar la construcción de un edificio propio para la institución, que celebrará sus 25 años de trayectoria en 2027.