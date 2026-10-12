Del norte y centro santafesino

Avanzan las obras de bacheo y mantenimiento en rutas de cuatro departamentos

Los trabajos abarcan rutas de los departamentos 9 de Julio, Vera, Garay y Castellanos, con intervenciones finalizadas y otras en ejecución. Las tareas incluyen bacheo profundo y superficial, según el estado de cada tramo. Desde la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que el objetivo es mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil de los corredores.