El Gobierno de Santa Fe mantiene en ejecución distintos frentes de reparación y mantenimiento vial en los departamentos 9 de Julio, Vera, Garay y Castellanos. Los trabajos incluyen intervenciones en rutas que conectan localidades y zonas productivas, mientras que algunos tramos ya fueron reparados y otros continúan en obra.
Avanzan las obras de bacheo y mantenimiento en rutas de cuatro departamentos
Los trabajos abarcan rutas de los departamentos 9 de Julio, Vera, Garay y Castellanos, con intervenciones finalizadas y otras en ejecución. Las tareas incluyen bacheo profundo y superficial, según el estado de cada tramo. Desde la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que el objetivo es mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil de los corredores.
Las tareas comprenden bacheo profundo y superficial, de acuerdo con el deterioro de cada sector. El objetivo es recuperar las condiciones de circulación, mejorar la seguridad vial y extender la vida útil de las calzadas.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que las intervenciones apuntan a los sectores más deteriorados de la red provincial. “Con estas intervenciones estamos dando respuesta a las rutas más deterioradas de la provincia”, expresó.
Trabajos en los departamentos 9 de Julio y Vera
En los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, la empresa Inar Vial S.A. finalizó la reparación de la Ruta Provincial 61, entre Soledad y Elisa, y de la Ruta Provincial 4, entre Elisa y San Cristóbal.
Actualmente, la firma trabaja sobre la Ruta Provincial 2, desde Logroño hacia Tostado, con tareas de bacheo profundo y superficial, según las condiciones de cada tramo.
Por su parte, en los departamentos Vera y General Obligado, Savyc S.A. ejecuta reparaciones sobre la Ruta Provincial 31, desde la Ruta Nacional 11 hacia Tartagal. También avanza con trabajos en la Ruta Provincial 3, entre Intiyaco y la Ruta Provincial 40, con prioridad en los sectores más afectados.
Estos corredores son utilizados para el tránsito de las zonas rurales, donde las alternativas de desvío son limitadas.
Intervenciones en Garay, Castellanos y Las Colonias
En el departamento Garay, la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Rava S.A. e Inar Vial S.A. trabaja sobre la Ruta Provincial 62, en el tramo que conecta la Ruta Provincial 1 con la Ruta Nacional 11.
En tanto, en los departamentos Castellanos y Las Colonias, Pelque S.A. lleva adelante reparaciones en la Ruta Provincial 280s, entre el límite con Córdoba y Colonia Aldao. Además, está previsto iniciar trabajos en la Ruta Provincial 36, entre Matilde y San Carlos Sud.
Las intervenciones forman parte de un esquema de mantenimiento que contempla la reparación de los sectores más comprometidos y la continuidad de las tareas en nuevos tramos una vez finalizados los trabajos en curso.
Bacheo según el estado de cada ruta
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que los equipos trabajan en distintos puntos de la provincia y que la modalidad de reparación se define a partir de las condiciones de la calzada.
“Donde el pavimento está comprometido en base, hacemos bacheo profundo. Donde la base está sana, bacheo superficial”, detalló.
Seghezzo también informó que se completó la reparación de la Ruta Provincial 40, entre El Arazá y la Ruta Nacional 11, un tramo cuyo contrato de bacheo había quedado pendiente de finalización desde el año pasado.
Más de $150.000 millones destinados a mantenimiento vial
De acuerdo con los datos difundidos por el área provincial, durante 2024 y 2025 se ejecutaron 12 contratos de reparación, con una inversión superior a los $105.000 millones. Esos trabajos permitieron recuperar aproximadamente 1.500 kilómetros de rutas pavimentadas.
Para 2026, se incorporaron seis nuevos grupos de trabajo, con una inversión prevista de $50.000 millones. A ese monto se suman $4.300 millones destinados específicamente a la recuperación de la Ruta Nacional A012.
Según la información oficial, la inversión acumulada en mantenimiento preventivo y reparaciones viales supera los $150.000 millones en los últimos tres años.