Mejora el acceso al puerto de Timbúes

La primera etapa del Desvío Giardino entra en su tramo final con el puente sobre el Carcarañá

La primera etapa del proyecto vial registra un avance del 95 % y contempla la conexión de la Ruta Provincial 91 con la autopista Rosario-Santa Fe. Los trabajos pendientes se concentran principalmente en el puente sobre el río Carcarañá y en otras intervenciones complementarias. La segunda fase prevé una inversión superior a los $65.000 millones.