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Mejora el acceso al puerto de Timbúes

La primera etapa del Desvío Giardino entra en su tramo final con el puente sobre el Carcarañá

La primera etapa del proyecto vial registra un avance del 95 % y contempla la conexión de la Ruta Provincial 91 con la autopista Rosario-Santa Fe. Los trabajos pendientes se concentran principalmente en el puente sobre el río Carcarañá y en otras intervenciones complementarias. La segunda fase prevé una inversión superior a los $65.000 millones.

El Desvío Giardino para el acceso a los puertos de Timbúes tiene un avance del 95 %El Desvío Giardino para el acceso a los puertos de Timbúes tiene un avance del 95 %
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La primera etapa del nuevo Desvío Giardino, una obra destinada a mejorar la circulación del transporte de cargas hacia los puertos de Timbúes, registra un avance del 95 % y transita su tramo final. Los trabajos se desarrollan sobre la Ruta Provincial 91, en los departamentos Iriondo y San Lorenzo, e incluyen conexiones viales, una rotonda y la construcción de un puente sobre el río Carcarañá.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la rotonda que conecta con la Ruta Provincial 91 ya está terminada, al igual que la calzada entre esa ruta y la autopista Rosario-Santa Fe. También se completó el hormigonado del acceso y la salida a la autopista en la mano hacia Rosario.

El Desvío Giardino para el acceso a los puertos de Timbúes tiene un avance del 95 %El Desvío Giardino para el acceso a los puertos de Timbúes tiene un avance del 95 %

El principal componente pendiente es el puente sobre el río Carcarañá, junto con algunas terminaciones en veredas, defensas y protección de taludes. La obra busca ofrecer una alternativa para el tránsito pesado que se dirige al complejo portuario y reducir la circulación de camiones por sectores urbanos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de la intervención para la logística regional. “El desvío de tránsito pesado a Timbúes viene a mejorar la vida en las localidades que están atravesadas por camiones, que no solo se ve en la época de cosecha sino los 365 días del año”, afirmó.

El puente sobre el Carcarañá, entre las tareas pendientes

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, estimó que restan aproximadamente 45 días de trabajo en el puente sobre el río Carcarañá, considerado uno de los componentes más complejos de esta primera etapa.

Entre las tareas pendientes se encuentran la colocación de la última losa de aproximación y la ejecución de las protecciones del puente. Además, deben completarse unos 100 metros de vereda, 300 metros de defensas tipo New Jersey y la instalación de geoceldas en los taludes.

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En paralelo, la Provincia trabaja en el levantamiento de líneas eléctricas de alta tensión en tres puntos críticos del trazado. Estas intervenciones presentan un avance del 60 % y son necesarias para avanzar posteriormente con la construcción del puente ferroviario sobre la Ruta Nacional 11, que permitirá completar la conexión del corredor con Timbúes.

La inversión destinada a esta primera etapa supera los $41.000 millones.

Una conexión para el transporte de cargas

El Desvío Giardino forma parte de las obras previstas para reorganizar la circulación del transporte pesado que abastece y opera en las terminales portuarias de Timbúes, uno de los principales nodos de exportación agroindustrial del país.

La infraestructura apunta a mejorar la conexión entre la red vial y los accesos portuarios, además de reducir los inconvenientes que genera el tránsito constante de camiones en las localidades de la región.

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Enrico señaló que la intervención permitirá avanzar hacia un circuito de acceso portuario más ordenado. Según detalló, la rotonda ya se encuentra operativa y las conexiones con la autopista están resueltas, mientras que el corredor principal tiene prácticamente finalizada su calzada de hormigón.

La segunda etapa prevé una inversión superior a $65.000 millones

Mientras se completan las tareas de la primera fase, el Gobierno provincial prepara el inicio de la segunda etapa del proyecto, que fue licitada con una inversión superior a los $65.000 millones y cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, según la información oficial.

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Esta fase contempla la repavimentación de 11 kilómetros en accesos directos a Timbúes, la construcción de dos rotondas de gran diámetro y la finalización de trabajos correspondientes a la primera etapa.

También incluye mejoras viales en Serodino y Totoras, con el objetivo de fortalecer la conectividad regional y facilitar la circulación vinculada con la actividad productiva y portuaria.

El Desvío Giardino para el acceso a los puertos de Timbúes tiene un avance del 95 %El Desvío Giardino para el acceso a los puertos de Timbúes tiene un avance del 95 %

La concreción de ambas etapas permitirá ampliar la infraestructura disponible para el transporte de cargas en el sur santafesino, en una zona donde el movimiento de camiones está estrechamente relacionado con la actividad agroindustrial y las exportaciones.

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