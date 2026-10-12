Daniel Osvaldo compartió una fotografía desde la habitación del hospital en el que permanece internado por una infección pulmonar que comprometió su estado de salud.
Daniel Osvaldo compartió una foto desde el hospital mientras se recupera de una infección pulmonar
El exfutbolista publicó una imagen junto a su padre desde el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado. Luego de pasar por terapia intensiva, continúa en terapia intermedia y evoluciona favorablemente, bajo seguimiento médico.
En la imagen, el exdelantero aparece recostado en una cama y sonriente junto a su padre, Raúl. La publicación se conoció este lunes y mostró una nueva señal de su evolución, mientras continúa con el tratamiento y los controles médicos.
El exjugador de Boca Juniors se encuentra en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande.
Atraviesa una recuperación favorable después de haber permanecido en terapia intensiva por la gravedad del cuadro. Actualmente está en terapia intermedia, donde el equipo de salud sigue de cerca su evolución.
La foto de Daniel Osvaldo junto a su padre desde el hospital
En la fotografía que difundió en sus redes sociales, Osvaldo aparece acompañado por Raúl, quien lleva puesta una prenda deportiva de la Roma, el club italiano en el que el exfutbolista jugó durante su carrera profesional.
Junto a la imagen, el músico escribió la frase “Daddy Romano”, en una referencia a su padre y al equipo de la capital italiana.
La publicación también permitió ver al exdelantero conectado a dispositivos de monitoreo médico, aunque con una expresión distendida. Además de esa foto, compartió otras historias en Instagram, una actividad que dio cuenta de que mantiene contacto con sus seguidores durante la internación.
La imagen llegó después de que su entorno difundiera información sobre su estado de salud para responder a las versiones que circularon desde que se conoció su hospitalización.
En un comunicado publicado a fines de septiembre, sus familiares habían señalado que Osvaldo estaba lúcido y bajo atención médica, y habían pedido prudencia ante la difusión de datos no confirmados.
En ese mensaje, la familia también aclaró que el exfutbolista había llegado al centro de salud después de varios días con dolor y falta de apetito.
Al principio, los síntomas se habían interpretado como molestias musculares o intercostales, pero los estudios médicos permitieron detectar un cuadro infeccioso que requería atención especializada.
El entorno del músico agradeció entonces el trabajo del personal de salud pública y explicó que los médicos aguardaban los resultados de cultivos para precisar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado.
Qué se sabe de la infección que llevó a Osvaldo a terapia intensiva
En una entrevista con Infobae Al Amanecer, Osvaldo contó que una caries que no había recibido tratamiento oportuno habría sido el origen de la infección que afectó su pulmón derecho.
Según su relato, el problema dental avanzó y derivó en una complicación pulmonar que obligó a internarlo y a brindarle atención en terapia intensiva.
El cuadro llegó a comprometer su vida y requirió una intervención médica para tratar la zona afectada. Más adelante, el exfutbolista fue trasladado a terapia intermedia, donde continúa bajo observación mientras recibe medicación y se somete a nuevos estudios.
Osvaldo explicó que, en los primeros días, había atribuido el dolor a molestias musculares. Esa interpretación inicial demoró la consulta médica, hasta que la persistencia de los síntomas llevó a buscar atención profesional.
También señaló que los médicos le hablaron de la influencia de su estado físico previo en la respuesta de su organismo. El exdelantero consideró que los años de actividad deportiva pudieron haber contribuido a enfrentar el cuadro, aunque la evolución depende del seguimiento clínico y del tratamiento indicado.
La infección no debe interpretarse como una consecuencia habitual de una caries: se trata de una complicación específica que, en este caso, requirió una evaluación médica y una atención hospitalaria intensiva.
Por el momento, Osvaldo continúa internado y no se informó una fecha confirmada para el alta. La evolución favorable es un dato alentador, pero los controles y los resultados de los estudios siguen siendo importantes para determinar los próximos pasos.
De la cancha a la música
Tras retirarse del fútbol profesional, Osvaldo desarrolló una carrera artística y se volcó a la música. Durante los últimos años también participó en entrevistas y proyectos vinculados al mundo del espectáculo.
Su trayectoria deportiva incluyó pasos por clubes de Italia, España e Inglaterra, además de sus etapas en Boca Juniors y Banfield. En Europa jugó, entre otros equipos, en la Roma, Juventus e Inter de Milán, y también integró la selección italiana.
Antes de su internación, el músico tenía previsto presentarse con su banda el 31 de octubre en Café Berlín, en la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora, no se difundieron novedades oficiales sobre posibles modificaciones en su agenda artística.
Mientras continúa su recuperación, la fotografía junto a su padre funcionó como una nueva señal pública sobre su estado. El exfutbolista permanece bajo atención médica, acompañado por su entorno familiar y a la espera de completar el proceso clínico necesario para regresar a su vida cotidiana.