Estado de salud

Daniel Osvaldo compartió una foto desde el hospital mientras se recupera de una infección pulmonar

El exfutbolista publicó una imagen junto a su padre desde el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado. Luego de pasar por terapia intensiva, continúa en terapia intermedia y evoluciona favorablemente, bajo seguimiento médico.