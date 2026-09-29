La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado para actualizar su estado de salud y aclarar distintas versiones que circularon en los últimos días sobre su internación.
La familia de Daniel Osvaldo confirmó que sigue en terapia por un derrame pleural
El exfutbolista fue operado para limpiar la zona afectada y permanece lúcido. Su entorno desmintió versiones sobre su estado y espera los resultados de cultivos para definir el tratamiento.
Según detalló su entorno, el exfutbolista permanece en terapia intensiva a raíz de un derrame pleural detectado después de varios días con dolores que inicialmente habían sido atribuidos a molestias musculares o intercostales.
Fue operado y esperan estudios
“Dani está bien y lúcido”, señaló la familia, que explicó que los médicos realizaron una cirugía para limpiar la zona afectada.
Ahora aguardan los resultados de distintos cultivos, considerados necesarios para determinar con precisión el origen de la infección y definir el tratamiento correspondiente.
El comunicado también agradeció el trabajo del equipo de salud pública que atiende al exjugador.
Desmintieron versiones
La familia negó que Osvaldo hubiera llegado al hospital en situación de indigencia y también rechazó que le hayan extirpado una parte del pulmón.
Además, descartó que presente complicaciones en las piernas o que su cuadro esté relacionado con consumo de sustancias.
“Lamentablemente algunos han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información”, expresaron en el mensaje publicado en sus redes sociales.
Cómo comenzó el cuadro
El exdelantero había atravesado varios días con dolor y falta de apetito antes de ser internado.
Tras los estudios médicos, se detectó un derrame pleural, una acumulación de líquido en el espacio que rodea los pulmones.
La familia indicó que todavía no existe un diagnóstico definitivo y que los análisis en curso permitirán precisar la causa de la infección.
Pedido de prudencia
En el cierre del comunicado, el entorno de Osvaldo pidió “prudencia y empatía” al momento de difundir información sobre su estado.
También agradeció los mensajes de apoyo recibidos desde que se conoció la internación.
Osvaldo, de 40 años, había mantenido actividad artística hasta antes de su hospitalización y tenía programado un show con su banda para fines de octubre.