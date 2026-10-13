El domingo por la tarde-noche, todo era fiesta en el barrio rosarino de Arroyito. Con una actuación memorable, Rosario Central había vencido por 5 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los mejores equipos de los últimos tiempos, con brillantes actuaciones de Ángel Di María, Vicente Pizarro, Jaminton Campaz y hasta con un gol del inoxidable Marco Ruben, que ya está en el bronce “canalla” como el máximo artillero de la historia.
Central le sacó todo el jugo a su aplastante triunfo del domingo
El 5 a 0 a Independiente Rivadavia habla por sí solo, pero los resultados de toda la fecha le dieron más brillo aún al triunfo sobre los mendocinos. El “Canalla” se posicionó en todas las tablas de cara a las definiciones de fin de temporada
Pero esa victoria, que tenía una luz propia incandescente, se volvió más brillante aún cuando se completó la fecha 12 del Torneo Clausura de primera división del fútbol argentino.
El choque ante los mendocinos dirigidos por Alfredo Berti ya tenía una carga especial, porque es un rival directo en la tabla anual, que otorga un título -Central es el campeón vigente- y un cupo directo a la Copa Libertadores del año que viene.
Por eso, el 5 a 0 se festejó de manera especial en el “Gigante” de Arroyito, principalmente por la brillante actuación de todo el equipo, desde el arquero hasta el último suplente que le tocó entrar al campo de juego. “Fue espectacular.
Hacía rato que este equipo merecía una victoria abultada como la de hoy”, aseguró el técnico Jorge Almirón luego de la goleada protagonizada por sus muchachos.
A dos puntos de la cima
El triunfo le permite a Central llegar a los 50 puntos en esa tabla anual y quedar en el cuarto lugar, a tan solo dos unidades del puntero, que a pesar de la estrepitosa caída en Rosario sigue siendo Independiente Rivadavia.
Pero el “Canalla” también aprovechó los empates de Boca -ante Instituto- y de Argentinos Juniors -en el clásico ante Platense-, para recortarles dos puntos y quedar a solo una unidad de ambos.
Si el domingo fue bueno, el lunes feriado fue aún mejor. El único equipo que podía superar a Central en la tabla anual era Vélez, que si derrotaba a Lanús en el sur del Gran Buenos Aires treparía hasta la cima de la tabla acumulada, alcanzando la línea de Independiente Rivadavia.
Pero los dirigidos por Barros Schelotto cayeron por 2 a 0 frente al “Granate” e impidieron la escalada “fortinera”. Lo que se dice un fin de semana redondo para los “canallas”.
En síntesis, a falta de solo cuatro fechas para la definición de la Tabla Anual, el puntero sigue siendo Independiente Rivadavia, con 52 puntos; seguido por Boca y Argentinos, con 51; cuarto Rosario Central, con 50; luego Vélez, con 49; sexto Belgrano, con 48; séptimo Instituto, con 47; y luego Estudiantes de La Plata, River y Gimnasia, más lejos con 45.
El “Millonario” todavía puede ilusionarse porque tiene un partido pendiente, el que disputará este miércoles con Sarmiento en Junín.
El fixture en el tramo final
En las últimas cuatro fechas del actual torneo, Central deberá visitar a Atlético Tucumán, el próximo sábado a las 20 y con la posibilidad de contar con hinchas visitantes. Luego recibirá a Huracán, el sábado 24 de octubre a las 21.30. En la penúltima fecha visitará a Sarmiento, el viernes 30 de octubre a las 21.15.
Y cerrará en el “Gigante” de Arroyito ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto. El panorama es alentador para el “Canalla”, ya que solo debe concentrarse en la competencia local, a diferencia de otros rivales directos como Boca o Estudiantes, que siguen con vida en otros certámenes.
Pero eso no es todo. Hay más jugo que Central le pudo sacar a esta fecha del campeonato, ya que el triunfo del domingo le permitió llegar al primer puesto de la Zona B del Torneo Clausura, con 22 puntos.
Faltan cuatro fechas y la zona está muy apretada -el último que se está metiendo en los play offs tiene 18 unidades-, pero los “canallas” despejaron bastante el camino para asegurar la clasificación y para contar con la ventaja de la localía en los primeros cruces mano a mano.