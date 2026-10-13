Tres fechas finales antes del Reducido

Delfino “cerró el arco” y ahora falta que Colón ataque mejor

Hace cuatro partidos que no le marcan goles: respondió el arquero que no atajaba, aprovechó la chance Thaller y Lértora se paró de “5” tapón. Debe encontrar más volumen de juego: ¿entra “Wachi”?.