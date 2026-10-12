Mientras los hinchas y socios sabaleros esperan el gran cambio arriba, con el plantel profesional, para soñar con el Reducido, en Colón estuvo a punto de realizarse, en las últimas horas, ajustes abajo en su fútbol de reserva y formativo para terminar el año.
Robledo quería volver a la captación de jugadores, pero Colón lo mantiene en la Reserva
El “Chueco” iba a volver a su puesto original en la captación de jugadores, pero la dirigencia resolvió que siga siendo el entrenador de la reserva.
Concretamente, el "Chueco" Robledo que había asumido en la reserva de AFA por pedido de Colotto (inicialmente el DT era Alejandro Russo), iba a volver a su puesto natural de captación, en un momento clave donde la institución realizará pruebas de cientos de jugadores pensando en el 2027. Por eso, había presentado su dimisión al puesto en reserva.
Los seis partidos que restan para Colón en el Torneo Proyección iban a estar bajo el mando de Fernando Alonso, el hijo del presidente y Tomás Alfonso, que estaban en el cuerpo técnico estable de la reserva de AFA. Pero la decisión que se tomó por parte de la dirigencia fue la de no aceptar la renuncia de Robledo a su cargo y pedirle que siga siendo el entrenador de la reserva hasta el final del campeonato.
El panorama en el Torneo Proyección
Más allá del golpe en el clásico contra Unión (victoria) y el buen partido ante Boca (derrota), las chances para clasificar entre los cuatro primeros está muy complicada para los rojinegros. De todos modos, quedan seis fechas finales.
"La idea es priorizar la captación, en una altura del año donde Colón tiene pruebas casi todos los días, en el propio predio deportivo sabalero y en distintos lugares del país. Hay que tomar decisiones de corte e incorporaciones en inferiores. Por eso se pensaba en que Robledo volviese a ese puesto, que es su lugar natural. Pero finalmente resolvieron que lo mejor es que siga siendo el director técnico de la reserva", explican desde la entidad del Barrio Centenario ante la consulta de El Litoral.
La decisión final del club
De acuerdo a lo que se pudo saber, cuando el "Chueco" presentó la renuncia, le habrían solicitado a Robledo que participe en los partidos integrando el banco de suplentes. Luego, tomaron la decisión de mantenerlo al frente del equipo.