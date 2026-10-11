Una Santiago del Estero con cielo plomizo y temperatura agradable, fue la que recibió a Colón a su llegada el sábado por la mañana a esta ciudad que tardó en desperezarse este domingo. Recordemos que Colón tenía previsto viajar a Santiago luego del último entrenamiento del sábado, pero finalmente adelantó el viaje y lo hizo el viernes por la noche, completando en esta ciudad su última práctica a la espera del encuentro con el “Aurinegro”.
Colón, historia corta pero intensa con Mitre y hotel hasta con pista de aterrizaje
Cielo plomizo y nada de calor. Así recibió Santiago del Estero al plantel de Colón, que paró en un hotel cinco estrellas a todo lujo en un esfuerzo muy grande que se hizo en esta etapa final del torneo. Finalmente, no viajó Pier Barrios, que sigue sin recuperarse del todo. El historial entre ambos es corto pero interesante.
* * * * *
Christian Salandín, el entrenador de Mitre, concentró el viernes por la noche a 23 jugadores y tildó a este partido con Colón de “una final”. El triunfo ante San Miguel, como visitante, fue la gran noticia que recibió el hincha santiagueño el fin de semana pasado, en la búsqueda de Mitre por mantener la categoría. Le sacó 4 puntos a su vencido y tiene una ventaja superior sobre Acassuso, el otro comprometido de la zona, que quedó a 6.
* * * * *
Salandín era el entrenador de la reserva de Mitre, que venía cumpliendo una buena campaña y por eso la dirigencia resolvió elegirlo en reemplazo del “Pampa” Biaggio, que fue el técnico durante 12 partidos y sin resultados favorables. El “Pampa”, recordemos, fue delantero de Colón entre el 99 y el 2000, marcó 16 goles y jugó 50 partidos. Su nombre siempre estuvo muy vinculado a San Lorenzo, pero en Colón dejó una buena imagen.
* * * * *
Hay un dato muy particular con relación a Jorge Baliño, el árbitro del partido. El último partido que dirigió en la Primera Nacional antes de su designación actual, fue el 15 de septiembre de 2024, en el partido donde Colón cayó 0-2 ante Brown de Adrogué en Santa Fe (fecha 32 de la temporada 2024). Ya Delfino, en aquel entonces, había dejado de ser el técnico de Colón: su último partido fue, precisamente, ante Mitre de Santiago del Estero y la derrota consumó su salida del club en una situación que se hizo desprolija y desconcertante, ya que Delfino estaba declarando que quería seguir y que iba a conversar con los dirigentes pero, al mismo tiempo, se estaba anunciando por las redes del club que había dejado de pertenecer a la institución.
* * * * *
Ese partido fue el de 2024. El de 2025 es muy recordado, pues fue el partido que el árbitro Felipe Viola suspendió cuando se jugaban 34 minutos del segundo tiempo y Mitre ganaba 1 a 0 con gol de Cristian Díaz. El motivo fue la cantidad de proyectiles que caía al campo de juego desde la tribuna norte y al no estar dadas las garantías, se resolvió la suspensión del partido. La novedad fue que no se lo dio por terminado, sino que la Afa determinó de inmediato que el encuentro prosiga al día siguiente (se jugaron 11 minutos) por la mañana, manteniéndose el resultado final.
* * * * *
Estas fueron –las de Santa Fe- las dos victorias de Mitre en el historial de cinco encuentros entre ambos clubes. Colón ganó un partido, que fue el del año pasado, cuando derrotó a Mitre en el inicio de la temporada (todavía era el Pata Pereyra el entrenador) por 1 a 0 con un gol de Brian Negro. Los otros dos encuentros quedaron en empate, por lo que el historial favorecía, antes del partido, a los santiagueños por esas dos victorias conseguidas en Santa Fe, aunque Colón llegaba a esta ciudad ostentando el invicto en los dos que se jugaron en Santiago.
* * * * *
El partido que jugaron en 2024 y empataron en Santiago del Estero, también tuvo sus particularidades. Colón lo ganaba muy bien en el primer tiempo con dos lindos goles de Jourdan y Lago. En el segundo tiempo, Mitre lo empató sobre el final. Y en tiempo adicionado al reglamentario, el árbitro del partido, que fue Ariel Penel, le marcó un penal a Jachfe en perjuicio de Bruno Juncos. Éste tomó la pelota, ejecutó el penal y lo atajó el propio Jachfe, arquero de Mitre, decretando el 2 a 2 definitivo.
* * * * *
Delfino, que era el técnico de Colón, no ocultó su fastidio luego del partido ya que Juncos no era el encargado de ejecutar los penales. En cancha, por ejemplo, estaba Javier Toledo y otros jugadores de experiencia y recorrido. Pero Juncos quiso tener su “domingo de gloria”, le habían cometido el penal y quiso pasar a la historia ejecutándolo, pero el arquero logró detener el remate.
* * * * *
Este es el primer partido en el que, por fin, Delfino pudo estabilizar una formación sin la necesidad de realizar una gran cantidad de cambios como venía ocurriendo últimamente. Por eso, la idea del entrenador durante la semana fue la de ratificar el equipo que venía de vencer a Estudiantes de Buenos Aires, excepción hecha de observar la evolución de Pier Barrios, más allá de que fue interesante el partido que jugó Nicolás Thaller haciendo dupla con Rasmussen. De todos modos, finalmente Pier Barrios ni siquiera viajó integrando el plantel.
* * * * *
Colón paró en el hotel Deluxe, cinco estrellas, con cancha de fútbol que aprovechó Delfino para realizar el último movimiento táctico del equipo, otra más chica de césped sintética, canchas de paddle, pileta de natación, una caballeriza y hasta una pista de aterrizaje. A las 12 fue el almuerzo y a las 14 la salida para el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, al que también se lo conoce con el nombre de “8 de Abril” por el barrio en el que está ubicado. Es algo similar a lo que ocurre con Colón, que tiene el estadio que lleva el nombre de Brigadier López pero que se lo conoce también por el barrio Centenario, donde está emplazado.
* * * * *
El 11 de octubre se celebra el día internacional del árbitro y desde estas líneas le enviamos un saludo a aquellos que “no tienen hinchada” pero que son una parte muy importante del fútbol. Hay varios que surgieron de la Liga Santafesina y que llegaron a posiciones de privilegio en el país y también con proyección internacional, como fue el caso, por ejemplo, de Gustavo Rossi, quien llegó a ser árbitro en una Copa América. Hoy hay varios que están afirmándose en la Primera Nacional y esperando oportunidades en la máxima categoría.
* * * * *
Mitre nació un 2 de abril de 1907, tiene 119 años y es la institución deportiva más añeja de toda la provincia de Santiago del Estero. Su ascenso a la Primera Nacional se dio en la temporada 2017-2018 y nunca jugó en Primera División. Además de Central Córdoba, el otro club santiagueño que llegó a jugar un campeonato Nacional de la “A”, fue Estudiantes de Santiago del Estero. Tanto Mitre como Güemes, que militan en el ascenso, nunca jugaron en Primera.
* * * * *
El “Pato” Luna, goleador histórico y el “Mudo” Coria son dos de los ídolos de Mitre. Pero el más recordado de todos fue el “Pastor” Mario Bevilacqua, quien defendió los colores del club de sus amores pero tuvo un destacado paso por Talleres y también vistió la camiseta de River. Por su parte, Juan Alessandroni es otro jugador muy recordado y capitán del logro más importante del club, que fue el ascenso a la Primera Nacional.
* * * * *
Mitre tiene un flamante presidente y se trata de Lucas Serafini, tras la repentina salida del ex titular aurinegro, Luis Miguel. Cuenta con el total y absoluto respaldo del presidente honorario del club, Guillermo Raed, quien ejerció la presidencia durante 14 años (incluido el histórico ascenso), tiene buena relación con la Afa y es el sostén político y hasta económico de la institución.
* * * * *
Dos de los actuales jugadores de Colón vistieron alguna vez la de Mitre de Santiago del Estero. Uno de ellos es Federico Rasmussen y el otro es Alan Bonansea. Además, hay un entrenador que dirigió a los dos: Mario Sciacqua. Otros apellidos ilustres que vincula a ambos clubes, es el de Laureano Tombolini y el Sungui Ismael Blanco, que dejaron una muy buena imagen en Colón. El listado de nombres en común se completa con Lucas Landa, Gustavo Savoia, Lucas Ceballos, Gastón Díaz, Gonzalo Soto y Oscar Garrido.