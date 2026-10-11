El Litoral en Santiago del Estero

Colón, historia corta pero intensa con Mitre y hotel hasta con pista de aterrizaje

Cielo plomizo y nada de calor. Así recibió Santiago del Estero al plantel de Colón, que paró en un hotel cinco estrellas a todo lujo en un esfuerzo muy grande que se hizo en esta etapa final del torneo. Finalmente, no viajó Pier Barrios, que sigue sin recuperarse del todo. El historial entre ambos es corto pero interesante.