Lucas Serafini, que desde hace un mes es el presidente a cargo de Mitre de Santiago del Estero, confirmó a El Litoral que en la tardecita de este viernes acordó con José Alonso, presidente sabalero, adelantar el horario del partido de este domingo en la capital que es madre de ciudades.
Acuerdo entre las dos dirigencias
Colón juega más temprano el domingo en Santiago: a las 16
El partido estaba programado oficialmente por la AFA para las 17 pero los dos presidentes acordaron el adelanto. “Es por el tiempo y para favorecer la logística”, explicaron.
Se adelantará el horario del partido de este domingo en la capital que es madre de ciudades.
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“Estaba programado para las 17, pero lo vamos a adelantar para las 16. Lo hablamos de presidente a presidente, es para poder favorecer a la logística y además poder terminar con luz natural. Ya lo comunicamos a la AFA: arranca a las cuatro de la tarde”, expresó el dirigente de Mitre a El Litoral.
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