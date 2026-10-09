Unión se enfrenta a Defensa y Justicia este viernes 9 de octubre por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
La previa en vivo: Unión recibe a Defensa y Justicia en el 15 de Abril
El Tatengue se enfrenta al Halcón desde las 21:45 en Santa Fe, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con transmisión de ESPN Premium.
El encuentro se disputa desde las 21:45 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Darío Herrera. Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
Minuto a minuto
A qué hora juegan y dónde verlo
Unión y Defensa y Justicia se enfrentarán este viernes desde las 21:45 en Santa Fe. El partido se podrá seguir en vivo por ESPN Premium, con acceso a través del Pack Fútbol. TyC Sports
Darío Herrera será el árbitro
Darío Herrera dirigirá el encuentro entre Unión y Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Sebastián Habib estará a cargo del VAR para el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. TyC Sports
Las probables formaciones
Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón. Radio Gol
Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari. Las alineaciones aún no están confirmadas. TyC Sports