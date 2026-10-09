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La previa en vivo: Unión recibe a Defensa y Justicia en el 15 de Abril

El Tatengue se enfrenta al Halcón desde las 21:45 en Santa Fe, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con transmisión de ESPN Premium.

La previa en vivo: Unión recibe a Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Foto: Juan Manuel FogliaLa previa en vivo: Unión recibe a Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Foto: Juan Manuel Foglia
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Unión se enfrenta a Defensa y Justicia este viernes 9 de octubre por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 21:45 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Darío Herrera. Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

Minuto a minuto

19:44 / Vie. 09.10.2026

A qué hora juegan y dónde verlo

Unión y Defensa y Justicia se enfrentarán este viernes desde las 21:45 en Santa Fe. El partido se podrá seguir en vivo por ESPN Premium, con acceso a través del Pack Fútbol. TyC Sports

19:43 / Vie. 09.10.2026

Darío Herrera será el árbitro

Darío Herrera dirigirá el encuentro entre Unión y Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Sebastián Habib estará a cargo del VAR para el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. TyC Sports

19:42 / Vie. 09.10.2026

Las probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón. Radio Gol

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari. Las alineaciones aún no están confirmadas. TyC Sports

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Sobre el Autor

#TEMAS:
Unión
Liga Profesional de Fútbol de AFA
AFA
Defensa y Justicia

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