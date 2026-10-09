El Club Atlético Unión compartió este viernes al mediodía un nuevo parte médico del plantel profesional de fútbol.
Qué dice el parte médico de Menossi y por qué no juega ante Defensa
El volante de Unión no estará a disposición de Madelón para enfrentar al Halcón este viernes desde las 21:45.
Se trata de la situación de Lucas Menossi, volante central que arrastra hace semanas una serie de molestias físicas.
Qué dice el parte
“El jugador presenta una inflamación en región talar de pie derecho, que requiere de evitar el impacto en la zona. Se decide tratamiento de reposo deportivo hasta la mejora del cuadro”, indicó Unión en un breve mensaje.
Menossi ya había perdido la titularidad en el último partido del Tatengue, cuando visitó a Boca Juniors en La Bombonera. A pesar de su salida del primer 11, el mediocampista ingresó en el segundo tiempo.
A qué hora juega Unión
Aún sin la formación titular definida y con la previsión de varios cambios, Unión recibirá este viernes por la noche a Defensa y Justicia en el 15 de Abril.
El partido correspondiente a la fecha 12 de la zona A del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional se jugará desde las 21:45 horas.