Días y horarios confirmados

La Liga Profesional dio a conocer la agenda de Unión entre las fechas 13 y 15

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón ya tiene el cronograma detallado para sus próximos compromisos en el Torneo Clausura. El Tatengue tendrá dos salidas exigentes como visitante ante Riestra y Newell's, además de recibir a Estudiantes en el 15 de Abril.