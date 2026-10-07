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Días y horarios confirmados

La Liga Profesional dio a conocer la agenda de Unión entre las fechas 13 y 15

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón ya tiene el cronograma detallado para sus próximos compromisos en el Torneo Clausura. El Tatengue tendrá dos salidas exigentes como visitante ante Riestra y Newell's, además de recibir a Estudiantes en el 15 de Abril.

Unión ya conoce los días y los horarios de los próximos partidos. Foto: Juan Manuel FogliaUnión ya conoce los días y los horarios de los próximos partidos. Foto: Juan Manuel Foglia
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La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación oficial de las jornadas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura, con lo cual Unión ya conoce con precisión el calendario que afrontará en las próximas semanas para encarar el tramo decisivo de la fase regular.

Previo a esta seguidilla, el Tatengue iniciará su camino este viernes 9 de octubre cuando reciba a Defensa y Justicia a partir de las 21:45 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la duodécima jornada del certamen.

Posteriormente, la agenda rojiblanca para las siguientes tres fechas quedó confeccionada de la siguiente manera:

Leo Madelón, el entrenador rojiblanco que tendrá una parada sumamente difícil el domingo 4 de octubre ante Boca en la BomboneraLeo Madelón, el entrenador rojiblanco que tendrá una parada sumamente difícil el viernes ante Defensa y Justicia.

Fecha 13: El elenco de la Avenida López y Planes saldrá a la carretera para medirse en el Bajo Flores frente a Deportivo Riestra. El encuentro quedó pactado para el lunes 19 de octubre a las 21:15.

Fecha 14: El conjunto santafesino retornará a su casa para recibir la visita de Estudiantes de La Plata. Este atractivo choque se disputará el lunes 26 de octubre desde las 19:00 en el recinto de la Avenida.

Fecha 15: En el arranque del penúltimo mes del año, Unión viajará a la ciudad de Rosario para medirse ante Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa. El cotejo se jugará el domingo 1 de noviembre a partir de las 18:30 .

La programación de la 13º fecha a la 15º

Fecha 13

  • Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

  • Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

  • Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

  • Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-

  • Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Fecha 14

  • Viernes 23 de octubre

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A) -TNT Sports-

19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

  • Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-

17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

  • Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

17.00 Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 River – Racing (Zona B) -TNT Sports-

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

  • Lunes 26 de octubre

19.00 Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

  • Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Sports-

Fecha 15

  • Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

19.00 Huracán – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

  • Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

  • Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal) -TNT Sports /ESPN Premium-

18.30 Newell’s – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

  • Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) -TNT Sports-

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