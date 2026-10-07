La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación oficial de las jornadas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura, con lo cual Unión ya conoce con precisión el calendario que afrontará en las próximas semanas para encarar el tramo decisivo de la fase regular.
La Liga Profesional dio a conocer la agenda de Unión entre las fechas 13 y 15
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón ya tiene el cronograma detallado para sus próximos compromisos en el Torneo Clausura. El Tatengue tendrá dos salidas exigentes como visitante ante Riestra y Newell's, además de recibir a Estudiantes en el 15 de Abril.
Previo a esta seguidilla, el Tatengue iniciará su camino este viernes 9 de octubre cuando reciba a Defensa y Justicia a partir de las 21:45 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la duodécima jornada del certamen.
Posteriormente, la agenda rojiblanca para las siguientes tres fechas quedó confeccionada de la siguiente manera:
Fecha 13: El elenco de la Avenida López y Planes saldrá a la carretera para medirse en el Bajo Flores frente a Deportivo Riestra. El encuentro quedó pactado para el lunes 19 de octubre a las 21:15.
Fecha 14: El conjunto santafesino retornará a su casa para recibir la visita de Estudiantes de La Plata. Este atractivo choque se disputará el lunes 26 de octubre desde las 19:00 en el recinto de la Avenida.
Fecha 15: En el arranque del penúltimo mes del año, Unión viajará a la ciudad de Rosario para medirse ante Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa. El cotejo se jugará el domingo 1 de noviembre a partir de las 18:30 .
La programación de la 13º fecha a la 15º
Fecha 13
- Jueves 15 de octubre
20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
- Viernes 16 de octubre
19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
- Sábado 17 de octubre
15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
- Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-
- Lunes 19 de octubre
19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Fecha 14
- Viernes 23 de octubre
18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A) -TNT Sports-
19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Sábado 24 de octubre
14.45 Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-
17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
- Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
17.00 Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
19.15 River – Racing (Zona B) -TNT Sports-
21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
- Lunes 26 de octubre
19.00 Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Martes 27 de octubre
19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Sports-
Fecha 15
- Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
19.00 Huracán – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
- Sábado 31 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
- Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal) -TNT Sports /ESPN Premium-
18.30 Newell’s – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
- Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) -TNT Sports-