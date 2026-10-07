El Club Atlético Unión continúa trabajando en la consolidación y preservación del patrimonio de su plantilla profesional. Este miércoles, la institución santafesina oficializó a través de sus canales digitales la renovación del contrato de Lucas Meuli, quien extendió su vínculo con el Tatengue hasta diciembre de 2028.
Unión aseguró a su arquero del futuro: Lucas Meuli renovó su contrato hasta 2028
El golero entrerriano de 25 años firmó la extensión de su vínculo junto al Director Deportivo Santiago Zurbriggen. Figura del equipo campeón de la Copa Santa Fe 2025 y habitual recambio de Matías Mansilla, el guardameta reafirmó su compromiso con el proyecto tatengue.
El anuncio formal estuvo acompañado por la imagen del guardameta entrerriano junto al director deportivo de la entidad, Santiago Zurbriggen, celebrando el acuerdo con un optimista “¡Vamos por más!”. La extensión contractual refleja la confianza que la dirigencia y el cuerpo técnico conducido por Leonardo Carol Madelón depositan en las cualidades y proyección del jugador de 25 años.
Nacido el 30 de junio de 2001 en Diamante, Entre Ríos, y con una estatura de 1,85 metros, la historia de Meuli con la camiseta rojiblanca comenzó entre finales de 2020 y principios de 2021. Tras ser observado por el entrenador de arqueros de la institución durante un partido amistoso vistiendo los colores de San Martín de Diamante frente a la Reserva de AFA de Unión, fue invitado a realizar una prueba en el predio del club. Su rendimiento convincente le permitió incorporarse a la Cuarta División para luego afianzarse en el selectivo y sellar su primer contrato profesional a fines de 2022.
A lo largo de su proceso formativo en la Avenida López y Planes, Meuli tuvo un rol sumamente destacado en el equipo de Reserva y alcanzó su punto máximo de consolidación al erigirse como la gran figura del Tatengue en la obtención del título de la Copa Santa Fe 2025. Aunque aún aguarda por su ansiado debut oficial en la Primera División dentro de la Liga Profesional, el arquero se encuentra plenamente afianzado como la principal alternativa de relevo por detrás del titular Matías Mansilla.