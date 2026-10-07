Liga Profesional

Unión aseguró a su arquero del futuro: Lucas Meuli renovó su contrato hasta 2028

El golero entrerriano de 25 años firmó la extensión de su vínculo junto al Director Deportivo Santiago Zurbriggen. Figura del equipo campeón de la Copa Santa Fe 2025 y habitual recambio de Matías Mansilla, el guardameta reafirmó su compromiso con el proyecto tatengue.