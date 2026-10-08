Aldosivi y Sarmiento darán comienzo a la duodécima fecha del Torneo Clausura de AFA, este viernes desde las 14:30, en el estadio José María Minella, en Mar del Plata.
Cuatro partidos darán comienzo a la fecha 12 del Torneo Clausura
Boca visitará a un entonado Instituto en el partido más destacado del viernes. Además Unión recibirá a Defensa y Justicia con la intención de recuperar terreno en su zona. La fecha se abrirá con Aldosivi - Sarmiento.
El Tiburón está con la soga al cuello y cada vez tiene menos margen de error para mantener la categoría de cara al 2027. Con apenas 16 puntos en la tabla anual, Aldosivi está a seis unidades de Riestra, su rival más cercano, con 15 en juego y está obligado a sumar de a tres contra Sarmiento si quiere seguir soñando con la salvación.
Por su parte, el conjunto de Junín no disputó la fecha 11 porque su partido contra River fue postergado para el miércoles 14 de octubre, pero a pesar de tener un encuentro menos que el resto se mantiene séptimo en la Zona B con 16 puntos en puestos de clasificación a octavos de final. Por lo tanto, un triunfo en Mar del Plata lo subirá en la tabla de posiciones y quedará muy cerca de sellar su pase a playoffs.
Además, Boca visitará a Instituto a partir de las 19:30 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba, donde buscará recortar distancia con la "Gloria" que se encuentra puntero de la Zona A con 25 unidades; además contará con la terna arbitral comandada por el árbitro Leandro Rey Hilfer y contará con la asistencia desde las pantallas del VAR de Yamil Possi.
Luego de golear a Unión en la Bombonera, el cuadro de la Ribera continúa con su actividad en el Torneo Clausura, donde marcha cuarto con 20 unidades y sigue en carrera por la tabla anual. De todas formas, de momento el objetivo principal pasa por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, a disputarse el martes.
Rodolfo Arruabarrena le daría descanso a algunas piezas del once habitual, pero mantendría la mayoría del equipo titular. Leandro Paredes es uno de los jugadores que podría rotar por la alta cantidad de encuentros que disputó en el semestre, en tanto Rodrigo Battaglia volverá a ser convocado y podría tener minutos por primera vez en el año.
Por su parte, Instituto viene de vencer en fila a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente, este último con una histórica goleada en Avellaneda. La Gloria es líder, está en puestos de Copa Sudamericana y sueña con su primera participación internacional.
Gimnasia y Esgrima La Plata-Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia, a las 18:00 y 21:45 respectivamente, son los dos encuentros que completarán el primero de los cuatro días del fin de semana repleto de fútbol argentino.
El Lobo acumula tres empates consecutivos, siendo el último el 1-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza gracias al gol de Agustín Colazo a cuatro minutos para el final del encuentro. Con ese resultado, Gimnasia quedó sexto en la Zona B con 18 unidades y noveno en la tabla anual, por lo que sigue manteniéndose en puestos de clasificación a playoffs y también de la Copa Sudamericana, los dos objetivos en el cierre de la temporada.
Por su parte, Atlético Tucumán sufrió una dura e impensada derrota por 3-2 ante Barracas Central en el José Fierro. El Decano había igualado el encuentro a los 45 minutos del segundo tiempo, pero en la última jugada del encuentro Nicolás Orsini le dio el triunfo al Guapo.
Unión iniciará la 12° fecha con 13 puntos, afuera de los puestos de playoffs, pero solo a 4 unidades de ese lote de equipos, por ende sigue en carrera. El Tatengue viene de ser goleado 3-0 ante Boca en La Bombonera y ya son tres caídas al hilo. El equipo de Leonardo Madelón, que analiza cambios en el once, llega condicionado por los resultados y necesita volver a mostrar una respuesta futbolística y anímica.
Otra es la realidad de Defensa y Justicia. Es que el Halcón llegará envalentonado porque viene de golear 3-0 a San Lorenzo y solo perdió en 1 de los últimos 8 partidos jugados. El conjunto dirigido por Julio Vaccari tiene 21 puntos y está 3° en la Zona A, siendo uno de los grandes protagonistas.
Cronograma de la fecha N.°12 del Torneo Clausura
- Viernes 9 de octubre
Aldosivi – Sarmiento - 14.30 - Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: Álvaro Carranza
Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán - 18.00 - Árbitro: Pablo Dóvalo - VAR: Germán Delfino
Instituto – Boca - 19.30 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Yamil Possi
Unión – Defensa y Justicia - 21.45 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Sebastián Habib
- Sábado 10 de octubre
Barracas Central – Huracán - 15.45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Fernando Echenique
Central Córdoba – Estudiantes (LP) - 17.00 - Árbitro: Andrés Gariano - VAR: Silvio Trucco
Tigre – Banfield - 19.15 - Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Fabrizio Llobet
River – Estudiantes (RC) - 21.30 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Andrés Merlos
- Domingo 11 de octubre
San Lorenzo – Riestra - 14.45 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas
Platense – Argentinos - 17.00 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Juan Pafundi
Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. - 17.00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: José Carreras
Racing – Belgrano - 19.15 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Fernando Espinoza
Talleres – Independiente - 21.30 - Árbitro: Sebastián Zunino - VAR: Laura Fortunato
- Lunes 12 de octubre
Lanús – Vélez - 16.00 - Árbitro: Sebastián Martínez - VAR: Lucas Novelli
Gimnasia (Mza.) – Newell’s - 18.30 - Árbitro: Juan Cruz Robledo - VAR: Héctor Paletta