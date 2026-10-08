Las tres derrotas consecutivas movieron la estantería y Leo Madelón busca un cimbronazo en su plantel, para que Unión recupere terreno y pelee con chances la clasificación para el Reducido, en esta recta final de cinco partidos que restan para definir todo en el fútbol argentino, entre otras cosas el listado de clubes que jugarán las copas internacionales, objetivo que hoy aparece como lejano para Unión.
Madelón “toquetea” el equipo y necesita mejor defensa ante Defensa
Unión tiene el equipo más goleado del torneo, viene de sufrir tres ante Boca y acumula tres caídas al hilo. Es imperiosa la victoria ante un rival, Defensa y Justicia, que viene bien.
Pruebas tácticas y regreso al 4-4-2
En las prácticas de fútbol que se sucedieron durante una semana en la que hubo presencia dirigencial en los entrenamientos y charlas con el entrenador, Madelón probó con el ingreso de Rubio en lugar de Pintado, la salida de Palacios del equipo titular, la posibilidad de darle un poco más de marca al mediocampo si es que se decide por Giaccone para acompañar a Mosqueira, si vuelve Menossi o si arma algo más ofensivo poniendo un volante de juego al lado de otro de contención.
La realidad es que tiene decidida la vuelta al 4-4-2 (no le fue nada bien cuando lo cambió) y hay una chance de que juegue Eric Ramírez como acompañante de Tarragona, conformando una dupla que se conoce de la época de Gimnasia, que tuvieron como técnico a Madelón y que anduvieron bastante bien.
Unión tiene hoy cuatro volantes ofensivos: Cuello, Luna Diale, Malcorra y Palacios, si mencionamos exclusivamente a aquellos que tienen más rodaje. A ellos se pueden agregar Grella y Misael Aguirre, a quienes Madelón utilizó en esa función de volantes más sueltos y jugando por afuera, con el acompañamiento de dos por adentro que marquen el equilibrio a la hora de la contención. De hecho que esos puestos en el 4-4-2 estuvo bien cubierto en cuanto a cantidad, aunque hay que ver si la calidad demostrada por ellos fue suficiente.
El desequilibrio defensivo del equipo
De todos modos, el gran problema que ha tenido el equipo ha sido el defensivo. Unión es el equipo con mayor cantidad de goles en su arco del campeonato. Pero la contrapartida es la cantidad de goles a favor: Unión, en su zona, es el más goleador junto con Vélez y con Boca. Cuenta con 17 goles a favor, pero ha sufrido 19 caídas en su propio arco. De allí el desequilibrio que tiene el equipo, que es evidente y sobre el que se viene trabajando sin encontrar una solución.
A todo esto, hay que sumar otro dato no menos importantes: 18 partidos consecutivos en los que Unión viene sufriendo algún gol en su arco. Desde abril, que Mansilla no puede sostener el cero en su arco, un hecho del que Mansilla no es el único responsable sino que hay todo un sistema defensivo que no funciona correctamente.
El once titular para el viernes
Mansilla seguirá ocupando el arco, ante Defensa y Justicia, mientras que hay que plantear la duda entre Rubio o Pintado, sumándose Rocha, Ludueña y Lucas Ayala a la integración de la línea de cuatro. En el medio, Cuello seguiría como titular, entre Mosqueira, Menossi y Giaccone estarían los dos volantes centrales y se plantea también la duda por el costado izquierdo. Malcorra y Palacios mantienen sus chances de continuar como titulares. Incluso, Malcorra podría ser un doble cinco más ofensivo para sumarse al volante de contención. Y arriba, la dupla Ramírez-Tarragona tienen chances de ser los elegidos.
Camiseta especial con diseño retro
Por otro lado, Unión va a contar con una camiseta edición especial, que se utilizará en este encuentro ante Defensa y Justicia que se jugará este viernes a las 21.45 en el 15 de Abril, con arbitraje de Darío Herrera. Es una camiseta “estilo retro”, con la particularidad de ser similar a alguna que se utilizó allá por la década del 50 y en un año muy especial en la historia rojiblanca, pues en noviembre se cumplirán 60 años del primer ascenso a Primera División, concretado en 1966.
Además, el club procedió a renovar el contrato de Lucas Meuli, el arquero de la reserva rojiblanca, que ya ha estado en algunas oportunidades integrando el plantel principal como arquero suplente. La extensión del vínculo es hasta el 2028 y Meuli ha tenido chances de emigrar al fútbol chileno, algo que posiblemente se reflote en el próximo mercado de pases.
Además, la institución sigue preparando el congreso de fútbol formativo que se llevará a cabo el viernes de la semana que viene. Habrá importantes oradores, como Diego Placente (DT de la sub 17 y la sub 20 de la selección argentina), Claudio Vivas (DT y hoy trabajando para Conmebol), además de Leonardo Aguilar, Santiago Zurbriggen y Ariel Giacinti, por parte de la institución, entre otros.
Será la tercera edición del congreso, que ya tuvo una afluencia de público extraordinaria en las dos ediciones anteriores y seguramente no irá en zaga en esta oportunidad, pues el tema despierta mucho interés en toda la zona, sumándose a la categoría de los exponentes.
La agenda de las próximas fechas
Además, Unión ya tiene diagramada su grilla de partidos para lo que viene. Luego de recibir a Defensa y Justicia, este viernes a las 21.45, visitará a Deportivo Riestra el lunes 19 a las 21.15; el lunes 26, llegará Estudiantes de La Plata para enfrentar al Tate, desde las 19, en el 15 de Abril y, por último, visitará a Newell’s, en el Parque Independencia de Rosario, el domingo 1 de noviembre a las 18.30. Restará solamente el encuentro de la última fecha con Vélez, que se disputará en el 15 de Abril. Para este partido, seguramente se esperará el desenlace de estas cuatro jornadas anteriores, para luego decidir sobre días y horarios en función de todo lo que se debe definir en esta fase regular del Clausura (clasificación al Reducido, clasificación a las copas y descenso).