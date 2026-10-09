Un violento e impune hecho de inseguridad sacudió al centro de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Dos delincuentes armados irrumpieron al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Díaz Vélez al 200, donde residen la expareja y los hijos del exfutbolista de Colón y Boca Juniors y la Selección Argentina, Clemente Rodríguez, en un asalto que duró cerca de veinte minutos y dejó a la familia conmocionada.
Robaron medallas y camisetas históricas a un ex jugador de Colón
Dos delincuentes armados forzaron el ingreso a la vivienda de la expareja de Clemente Rodríguez y sus hijos, maniataron a la empleada doméstica y a la abuela, y robaron dinero, joyas y medallas históricas de la carrera del ex Colón.
Para acceder a la propiedad, los asaltantes utilizaron una tarjeta con la que lograron forzar los accesos del sistema de doble puerta. Una vez adentro, amenazaron con un arma de fuego a la empleada doméstica y, minutos más tarde, redujeron violentamente a la abuela de la familia, quien ingresó al domicilio sin saber lo que estaba sucediendo. Ambas víctimas fueron sujetadas con brutalidad, agredidas físicamente, agarradas del cabello y amordazadas mientras los maleantes revolvían los distintos ambientes del inmueble.
Durante el registro, los criminales se apoderaron de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, una tablet, una consola PlayStation, joyas y relojes obsequiados al exfutbolista en su etapa profesional. Sin embargo, las pérdidas más dolorosas para la familia corresponden a valiosas medallas deportivas y camisetas históricas que el actual ayudante de campo de la Quinta División xeneize conservaba como recuerdos de su exitosa carrera en el fútbol profesional.
Ante la gravedad del hecho, Clementina Rodríguez, hija del deportista, junto a su madre, Julieta Araujo, hicieron público el dramático episodio a través de medios de comunicación y redes sociales, solicitando la colaboración de la comunidad para difundir el caso y poder recuperar los objetos de incalculable valor sentimental. Las víctimas sospechan que los delincuentes realizaron tareas de inteligencia previa sobre la rutina familiar, vinculándolo con la reciente visita de un sujeto sospechoso a sus locales comerciales del rubro floral en Lomas de Zamora y Banfield.
La causa judicial quedó a cargo del fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro, quien ordenó las primeras diligencias periciales y el relevamiento de las cámaras de seguridad del domicilio y de la zona con el objetivo de identificar y dar con el paradero de los dos delincuentes.