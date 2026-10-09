Inseguridad en la provincia de Buenos Aires

Robaron medallas y camisetas históricas a un ex jugador de Colón

Dos delincuentes armados forzaron el ingreso a la vivienda de la expareja de Clemente Rodríguez y sus hijos, maniataron a la empleada doméstica y a la abuela, y robaron dinero, joyas y medallas históricas de la carrera del ex Colón.