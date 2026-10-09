La Policía de Investigaciones (PDI), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, concretó este viernes dos allanamientos —uno en la capital provincial y otro en la vecina localidad de San José del Rincón— en los que logró recuperar motocicletas desarmadas y diversas piezas con pedidos de secuestro activo por robos.
Megaoperativo en Santa Fe y Rincón: recuperaron motos y repuestos robados
La investigación se inició a partir de la denuncia de un damnificado, que contó cómo una mujer le había robado su vehículo con un ardid simple y audaz.
La causa penal se inició a raíz de la denuncia presentada por un damnificado.
Este sujeto contó que había pactado con una mujer la venta de una moto de su propiedad.
La compradora se presentó a la cita y le solicitó “probar” el rodado. Ella abordó el vehículo, arrancó y desapareció del lugar para no regresar.
Investigación
A partir de la denuncia, la Sección Automotores de la PDI llevó a cabo tareas de inteligencia y de campo que permitieron identificar domicilios y personas presuntamente vinculadas con el hecho.
Con la correspondiente autorización judicial, se desplegaron los operativos de irrupción, los cuales contaron con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Policía de Acción Táctica (PAT).
Resultados
Durante una de las inspecciones realizadas en una vivienda de la ciudad de Santa Fe, las fuerzas de seguridad identificaron a un joven de 20 años, cuyas iniciales son N. D. O.
En el inmueble, el personal policial secuestró 2 motocicletas desarmadas con pedido de secuestro vigente, un cuadro de motocicleta con requerimiento judicial activo, diversas motopartes y un teléfono celular.