Como se sabe y tal como lo informó El Litoral, el Gobierno nacional volvió a denominar “Día de la Raza” al feriado del 12 de octubre. Así figura actualmente en el calendario oficial de feriados nacionales de 2026 publicado por el Estado.
Colón quiere que el “Día de la Raza” sea el domingo 11
El Sabalero, que viene de jugar bien y ganarle justificadamente a Estudiantes de Caseros, visita a un Mitre que no está salvado del descenso. Con la enfermería a cuestas, Delfino repite los once del último juego.
Poder festejar lejos de Santa Fe
La modificación es sobre el nombre utilizado para la efeméride y no sobre su condición de feriado. La fecha continúa comprendida entre las jornadas trasladables previstas en el régimen nacional.
Hay que recordar que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 1584/2010 reemplazó la denominación “Día de la Raza” por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
Ese cambio buscó orientar la conmemoración hacia la diversidad étnica y cultural, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.
La gestión de Javier Milei comenzó a recuperar públicamente la denominación tradicional durante sus primeros años y el calendario gubernamental de 2026 ya identifica expresamente la jornada como “Día de la Raza”.
En términos futboleros y en medio de tantos cambios, el Colón de Iván Raúl Delfino buscará que el “Día de la Raza” se festeje este domingo 11 de octubre en Santiago del Estero y jugando contra Mitre en su cancha.
Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea serán los once nombres que, milagrosamente y con jugadores titulares en la enfermería, repetirá Iván Raúl Delfino en la tarde del domingo en Santiago del Estero ante Mitre.
Esa famosa “maratón de largo aliento” (by Delfino en la gestión anterior) entra en su recta final y quedan los últimos cuatro capítulos. Colón, que se aseguró el quinto puesto, quiere el puesto 4 que ocupa Deportivo Madryn para asegurar localía en cada mata-mata.
En medio de ese revoleo de cinco amarillas, lesiones y accidentes aparecieron dos “actores” impensados en el Mundo Colón que aprovecharon sus oportunidades. Por un lado, el “Conejo” Tomás Giménez, luego de una lesión que se vio venir que era complicada para Matías Budiño.
El ex arquero de Gimnasia de Mendoza, que había sido pedido especialmente por Iván Delfino en su primer paso hace dos años y pico, transmitió seguridad cuando muchos dudaban.
El otro jugador que vio luz y se metió es Nicolás Thaller, casualmente el zaguero que menos había jugado en los últimos tiempos. Hoy se perfila como el socio de Rasmussen y tendrá otra prueba de fuego en Santiago del Estero. Logró ser opción antes que Pier Barrios y Sebastián Olmedo.
Después, lo dicho: los laterales serán Peinipil y Castet; Lértora, Toledo, Lago, Marcioni y Bonansea son fija de mitad para arriba. Habrá que ver en esta lucha sin cuartel cuál de todos los otros todo-campistas llega bien al Reducido.
El domingo marca que Mitre recibirá a Colón este domingo en Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional, pero el encuentro tendrá una modificación en su programación: comenzará a las 16 y no a las 17, como estaba previsto originalmente.
Para este compromiso, el árbitro principal será Jorge Baliño, quien estará acompañado por Joaquín Badano y Hernán Vallejos como asistentes. El cuarto árbitro será Federico Guaymas.
El cambio de horario fue una de las novedades de este viernes para un partido importante en la recta final del campeonato, con ambos equipos en busca de sumar de acuerdo con sus respectivos objetivos.
El Aurinegro llegará al encuentro con el envión de su última presentación, en la que consiguió una victoria por 2-0 ante San Miguel como visitante. Con ese resultado, el conjunto santiagueño buscará aprovechar el partido en casa para continuar sumando y alejarse definitivamente de la zona baja de la tabla.
Se adelantó el horario: arranca a las 16
Así, el duelo entre Mitre y el Sabalero tendrá un nuevo horario: se jugará este domingo desde las 16, una hora antes de lo anunciado inicialmente.
Finalmente, un dato de color para dimensionar lo duro que es el ascenso en todo sentido, porque hay un club que pelea arriba para llegar al “1” en la otra zona pero no todo es color de rosas.
La realidad económica del fútbol de ascenso en la Argentina vuelve a encender las alarmas, y esta vez el encargado de ponerle números a la crisis fue el propio presidente de Temperley, Alberto Lecchi.
En declaraciones que sacudieron el día a día de la institución, el mandatario reveló el impactante déficit operativo que padece el club cada vez que le toca presentarse ante su gente en el Alfredo Beranger.
Según detalló el dirigente, abrir las puertas del estadio para un partido oficial de la Primera Nacional genera una pérdida neta aproximada de 20 millones de pesos por encuentro. La exorbitante cifra, impulsada por los costos de los operativos de seguridad, UTEDYC, traslados y el mantenimiento general de la infraestructura en días de partido, asfixia las arcas de una economía golpeada.
"Abrir el Beranger nos cuesta una fortuna", reconoció Alberto Lecchi, reflejando una paradoja que sufren cada vez más clubes locales: jugar en casa, en lugar de ser un beneficio recaudatorio, se ha transformado en un dolor de cabeza financiero.
A este déficit de 20 millones por partido se le suma otra pesada mochila mensual. El presidente explicó que la actual gestión debe destinar cerca de 25 millones de pesos al mes para cumplir con los planes de pago y saldar juicios heredados de administraciones previas. Si bien el club había anunciado con orgullo haber alcanzado una tregua de "deuda cero" tras afrontar un pasivo heredado cercano a los 500 millones de pesos en los primeros meses de mandato, el equilibrio cotidiano sigue estando en la cuerda floja.
"De los 9 juicios que había cuando agarramos el club hoy quedan tres y estamos trabajando para acordar antes de que salgan. Son los meses más duros porque tenemos que pagar las cuotas de 25 millones de pesos", aseguró Alberto Lecchi en diálogo con el programa Todo por Temperley.
Este asfixiante escenario económico es el que obligó a la Comisión Directiva a tomar decisiones antipáticas pero necesarias para la supervivencia financiera. La más reciente y comentada fue la habilitación de público visitante en el Beranger para recibir a clubes de gran convocatoria, como sucederá ante Nueva Chicago el próximo domingo.
"Abrir la cancha de Temperley nos genera pérdida de aproximadamente 20 millones de pesos por partido. Se decidió abrir la cancha para el público de Chicago para poder solucionar los problemas económicos". reconoció el presidente de Temperley.
"Lamentablemente, tenemos que recurrir a estas medidas extraordinarias para intentar compensar el déficit y equilibrar la balanza", deslizó el entorno de la dirigencia. La recaudación por la venta de entradas a la parcialidad rival aparece hoy como el único flotador disponible para que el Gasolero no se hunda en los números rojos mientras intenta mantener el protagonismo en el exigente torneo de la segunda división del fútbol argentino.
El domingo a las 16 se juega en el Alfredo Beranger ante Nueva Chicago. Una partida clave en las aspiraciones de Temperley que está a dos unidades del puntero Tristán Suárez. El Lechero visitará a Colegiales el sábado, a cuatro fechas del final de la fase regular de la Primera Nacional.
Esta dura realidad del ascenso es lo que acelera la obligación de Colón de salir “ya mismo” de esta categoría. Por eso la ilusión de entrar mejorado en cuerpo, mente y alma para el Reducido. Hay que mejorar de visitante y la de Santiago del Estero es una oportunidad extraordinaria.
Colón, que sacó el 70 por ciento de los puntos en el Cementerio de los Elefantes y apenas el 30 afuera, quiere cambiar su propia historia. Colón quiere ganarle a Mitre y que el “Día de la Raza” también se adelante, como el horario del partido, que se jugaba a las 17 y finalmente arranca a las 16.
Colón, de la mano de Delfino, quiere que el “Día de la Raza” sea este domingo 11 en Santiago del Estero y en Santa Fe casi al mismo tiempo.