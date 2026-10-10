Juega a las 16 en Santiago

Colón quiere que el “Día de la Raza” sea el domingo 11

El Sabalero, que viene de jugar bien y ganarle justificadamente a Estudiantes de Caseros, visita a un Mitre que no está salvado del descenso. Con la enfermería a cuestas, Delfino repite los once del último juego.