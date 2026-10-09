El domingo ante Mitre

Colón repite equipo, viene de ganar y quiere la misma suerte en Santiago

Más allá de algunas pruebas en la semana, Delfino prefirió elegir a los mismos que vienen de vencer a Estudiantes de Caseros. El plantel está desde el sábado a la mañana en la capital santiagueña. El domingo dirige Baliño y comenzará a las 17.