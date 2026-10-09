Colón tiene la mente puesta en el encuentro ante Mitre de Santiago del Estero del domingo a las 17 y por eso se instala desde el sábado a la mañana en la capital norteña para realizar allí el último entrenamiento y para llegar lo más descansado al partido que será dirigido por Jorge Baliño.
Colón repite equipo, viene de ganar y quiere la misma suerte en Santiago
Más allá de algunas pruebas en la semana, Delfino prefirió elegir a los mismos que vienen de vencer a Estudiantes de Caseros. El plantel está desde el sábado a la mañana en la capital santiagueña. El domingo dirige Baliño y comenzará a las 17.
La probable formación de Delfino
Si bien durante la semana el técnico Delfino probó algunas variantes y hasta se animó a ensayar un cambio de esquema con varios mediocampistas y un solo delantero, la realidad es que tendría definido mantener el equipo que viene de ganarle a Estudiantes de Buenos Aires.
Pier Barrios forma parte de la lista de viajeros pero, en principio, integraría el banco de relevos y dejaría su lugar a Nicolás Thaller, que viene de hacer un buen partido ante Estudiantes y se complementó bien en la dupla con Rasmussen.
Tomás Giménez; Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet; Antonio, Lértora y Toledo; Marcioni, Bonansea y Lago serían los once que elegiría el entrenador sabalero para disputar el encuentro de este domingo, ante un rival que está luchando por mantener la categoría pero que viene con el aliciente de una victoria clave ante San Miguel, en Los Polvorines.
Más allá de que está afuera Pier Barrios y que también hay que ver de qué manera se puede insertar Franco García, quien ha rendido en los partidos que le tocó jugar, el equipo que coloca Delfino en Santiago tiene una base titular importante. Se acabaron momentáneamente las lesiones (más allá de las de Budiño y García, que permanecen afuera del equipo) y las suspensiones, aunque hay algunos jugadores que están colgados con cuatro amarillas.
Delfino tendrá que trabajar sobre esta base – se podría agregar Sarmiento como una alternativa potable para pelear alguna titularidad -, para encontrar el mejor funcionamiento colectivo y que las individualidades, paralelamente, vayan creciendo.
El objetivo, naturalmente, es el de terminar lo más arriba posible en la tabla, pues el ingreso al Reducido está virtualmente asegurado (le lleva 12 puntos al noveno, con 12 por jugarse y una diferencia de gol muy superior a favor de Colón). Por el momento, el quinto puesto que ostenta le otorga la chance de jugar el partido de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso en condiciones deportivas ventajosas, pues el rival sería Midland (en este momento), que tiene menos puntos y, por lo tanto, Colón jugaría en Santa Fe y con el empate a su favor.
Después de enfrentar a Mitre, el domingo, Colón recibirá por el torneo de Primera Nacional, el sábado que viene, la visita de Almirante Brown, a partir de las 18 y el otro sábado irá a Bolívar por primera vez en su historia para enfrentarse con Ciudad de Bolívar, el sábado 24 a la noche. Quedaría por definirse el encuentro con Defensores de Belgrano, de la última fecha, aún sin fecha definida pero a jugarse el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.
Mitre y la permanencia
En cuanto a Mitre, el rival, el equipo dirigido por Christian Salandín se entrenó en el predio de Estación Zanjón, enfocado en un encuentro que tendrá más que tres puntos en juego para el "Auri" en la lucha por la permanencia.
Mitre viene de conseguir una gran victoria como visitante de San Miguel por 2 a 0, un rival directo que está en zona de descenso y al que le sacó cuatro puntos de ventaja en la recta final del campeonato (el "Aurinegro" suma 35 unidades).
Las dudas en el local
Pensando en el partido ante el sabalero, aún no hay novedades con respecto al once inicial y recién habrá un panorama más claro este sábado. Lo cierto es que Daniel Abello está en duda por un fuerte golpe sufrido en la rodilla en la victoria sobre San Miguel, que de hecho tuvo que salir en el primer tiempo y generó mucha preocupación. El tucumano había salido a cortar de gran forma un avance del equipo de Los Polvorines y quedó sentido, por lo que el entrenador mandó a la cancha a Mieres en su lugar. De esta manera, se esperará la evolución del tucumano, aunque lo importante es que no tiene una lesión de gravedad, algo que se confirmó luego de la resonancia, pero aún siente dolor. Seguirá siendo evaluado por los médicos del club.
Si no llega, uno de los cambios naturales en su puesto sería Pablo Minissale o bien Segundo Rodríguez, quien ingresó en el complemento en el partido anterior.
La formación que tuvo Mitre ante San Miguel fue con Ignacio Pietrobono; Pablo Minissale, Maximiliano Romero, Daniel Abello y Franco Ferrari; Oscar Garrido, Juan Alesandroni, Martín Vázquez; Santiago Rosales; Favio Cabral y Marcos Machado. DT: Christian Salandín. En el primer tiempo, entró Mieres por Abello. En el segundo, Maldonado por Favio Cabral; Segundo Rodríguez por Garrido; Zárate por Minissale y Alan López por Rosales. Los goles fueron marcados por Machado y Alan López.