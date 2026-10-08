Si un jugador mostró una mejoría, se paró posicional de "5" como en los viejos tiempos e incluso fue determinante en el gol que le dio la agónica victoria a Colón frente a Estudiantes de Caseros fue el campeón Fede Lértora. Sin embargo, su presencia el domingo en Santiago del Estero no está asegurada.
Siempre pasa algo y Delfino no puede tener a todos en Colón
Si bien recupera a Pier Barrios, Muñoz y Olmedo, el “5” no entrenó por precaución: lo van a esperar hasta último momento. ¿Cuándo el DT sabalero podrá elegir con todos a disposición?.
Lo esperan al "5" hasta lo último
Es que el todo-campista evitó uno de los entrenos, como consecuencia de esa molestia física, lo van a evaluar y será esperado casi hasta el filo de constituir el listado de players camino a la capital Madre de Ciudades, donde el domingo a las 17 visitará a Mitre.
Con Matías Budiño y el "Wachi" García afuera por lesiones, ahora aparece Federico Lértora como integrante de la enfermería. Por contrapartida, Delfino tiene a disposición a Matías Muñoz (estaba afuera por cinco amarillas), al igual que están recuperados de manera total los zagueros Sebastián Olmedo y Pier Barrios.
Lo concreto, más allá de la evidente mejoría futbolística y la merecida victoria sobre la hora frente al "Pincha" de Caseros, es que el entrenador no puede tener a todos al mismo tiempo. Sin dudas, a cuatro fechas del final, es el gran desafío del cuerpo técnico y del cuerpo médico para poder llegar al mata-mata con todo el potencial arriba de la mesa.
Hablando del rival, Mitre de Santiago del Estero, los colegas de Cielo Sports en La Plata publican una historia polémica de quien hasta hace poco era jugador del equipo norteño.
El mundo del fútbol tiene historias difíciles de explicar. Muchas de ellas se dan en los mercados de pases, donde las instituciones suman refuerzos que nunca terminar de ser tal y que representan erogaciones que los clubes luego lamentan.
Polémica en el rival santiagueño...
Así, se dan incorporaciones que los entrenadores nunca pidieron y jugadores que pasan sin pena ni gloria por los diferentes equipos. Y también existen otras, de futbolistas que no llegan a completar ni siquiera una temporada. Lo dicho le sucedió al ex Gimnasia Yonathan Cabral.
El central, que venía de jugar en Bolivia en San Antonio Bulo Bulo en el primer semestre, se incorporó a Mitre de Santiago del Estero los primeros días de julio para intentar pelear el ascenso a la Primera División.
Sin embargo, hace una semana le comunicaron que no continuará en el Aurinegro. De hecho, ya rescindió su vínculo tras apenas 11 partidos en el Club y menos de 90 días defendiendo esa camiseta.
Dentro de ese contexto, el ex Gimnasia y Racing, donde fue campeón, se despachó con todo contra la dirigencia del club santiagueño. "Después del partido con San Telmo se me notifica que quieren rescindir contrato y que no siga con el plantel", reconoció Cabral.
"No sé si habrá otra cosa o no. Fui el último en llegar y el primero en irse, veo que se corta solo mi cabeza y me parece injusto", agregó el defensor de 34 años.
"Sigo sorprendido por la situación. Hubo un destrato. Parece que yo fui el que trajo problemas al club para que esté donde está", remarcó Cabral. A su vez, indicó: "Se habla de que yo me quiero ir y es todo lo contrario, yo quiero seguir. Lo que más bronca me da es no dejarme competir o hablarlo de otra manera para llegar a esto", sostuvo.
"Veo en redes que la gente se está expresando diciendo que soy un mercenario y todo lo contrario, yo quiero seguir. Viendo el panorama, uno tiene que salir a aclarar porque siempre manchan la imagen del jugador cuando todo ya viene mal gestionado", cerró un Cabral que representa un caso más de una situación que viene generando cuestionamientos alrededor del armado del plantel.
Mitre, a partir de las 17 del domingo, recibirá a Colón en el estadio de Roca y 3 de Febrero. El Aurinegro llega con un envión clave después de haber conseguido una victoria 2 a 0 ante San Miguel como visitante y buscará prolongar esa recuperación.
El equipo conducido por Christian Salandín necesita seguir sumando para terminar de alejarse de la zona comprometida y afrontar con mayor tranquilidad las últimas jornadas del campeonato. El triunfo conseguido en Los Polvorines le permitió tomar aire en un momento delicado de la temporada.
Jorge Baliño será el encargado de dirigir Mitre-Colón. Joaquín Badano y Hernán Vallejos serán los asistentes, mientras que Federico Guaymas estará como cuarto árbitro.