Ahora el que está en duda es Fede Lértora

Siempre pasa algo y Delfino no puede tener a todos en Colón

Si bien recupera a Pier Barrios, Muñoz y Olmedo, el “5” no entrenó por precaución: lo van a esperar hasta último momento. ¿Cuándo el DT sabalero podrá elegir con todos a disposición?.