Torneo Proyección 2026

Colón afrontará una prueba durísima ante Boca con la urgencia de salir del fondo

El equipo conducido por Miguel Robledo visitará al Xeneize este jueves desde las 19:00 por la duodécima fecha de la Zona B. Sumergido en los últimos puestos del certamen, el Sabalero necesita dar el golpe ante un rival de jerarquía para revertir su compleja campaña en el Torneo Proyección.