La Reserva de Colón afrontará un duro desafío en condición de visitante con el objetivo de encauzar su rumbo en el Torneo Proyección de AFA. Este jueves, a partir de las 19:00, el conjunto rojinegro se medirá ante Boca Juniors en el predio Boca Ezeiza, en el marco de la duodécima jornada de la Zona B. El choque contará con el arbitraje principal de Camila Gette.
Colón afrontará una prueba durísima ante Boca con la urgencia de salir del fondo
El equipo conducido por Miguel Robledo visitará al Xeneize este jueves desde las 19:00 por la duodécima fecha de la Zona B. Sumergido en los últimos puestos del certamen, el Sabalero necesita dar el golpe ante un rival de jerarquía para revertir su compleja campaña en el Torneo Proyección.
El elenco dirigido técnicamente por Miguel Robledo atraviesa un presente complejo en la competencia y llega golpeado tras caer como local por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra en el predio 4 de Junio. Tras esa derrota, el Sabalero quedó ubicado en la decimosexta colocación sobre 18 equipos participantes, acumulando apenas 8 unidades sobre 33 posibles, con un magro registro de 2 victorias, 2 empates y 7 caídas en lo que va de la temporada.
Por su parte, el Xeneize afrontará el compromiso con la necesidad de reencontrarse con el triunfo para afirmarse en los puestos de vanguardia. Las dirigidos por Mariano Herrón se ubican en la sexta posición con 19 puntos (5 triunfos, 4 igualdades y 2 derrotas), a paso firme en su aspiración de clasificar a los playoffs, más allá de haber sufrido un traspié en su última presentación al caer por 1 a 0 frente a Independiente en condición de local.
Para este cruce en el predio ubicado en Ezeiza, las autoridades de la Liga Profesional confirmaron la nómina arbitral completa que acompañará a la jueza principal.
Cuerpo arbitral designado
- Árbitro principal: Camila Gette.
- Árbitro asistente 1: Ariel Ibáñez.
- Árbitro asistente 2: Nicolás Rovira.
- Cuarto árbitro: Sebastián Milessi.