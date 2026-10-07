Con 4 fechas por jugar para completar el calendario de la fase regular, y el objetivo concreto de conseguir la mejor ubicación posible de cara al reducido por el segundo ascenso, en el mundo Colón ya se piensa en el importante partido que afrontará el equipo que conduce Iván Delfino este domingo en Santiago del Estero.
La enfermería de Delfino: Barrios y Olmedo adentro, Budiño afuera y el “Wachi” con la intención de estar
El cuerpo técnico sabalero sigue de cerca la evolución de los 4 futbolistas que se perdieron el último partido por diferentes molestias. Los 2 centrales evolucionaron favorablemente y se anotan para viajar a Santiago. Al arquero le faltan un par de semanas y el ex Newell’s trabaja contrarreloj para decir presente.
Por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional, el sabalero se presentará en la cancha de Mitre a partir de las 17 y con el arbitraje del “Bombero” Baliño, con la necesidad de seguir sumando para meterle presión a Morón, Godoy Cruz y Madryn, rivales directos en la pelea por un mejor lugar en el clasificador final del grupo.
Con miras al choque en el norte de nuestro país, lo primero que quedó definido en el Predio 4 de Junio fue la logística para un viaje más extenso de lo habitual.
De acuerdo a lo establecido por el cuerpo técnico, en concordancia con la dirigencia, el plantel rojinegro emprenderá el viaje el sábado por la mañana en colectivo. La idea es partir a primera hora de la mañana para llegar durante la tarde a tierras santiagueñas.
Una vez allí, los dirigidos por Delfino realizarán movimientos livianos con el objetivo de “sacarse el viaje de encima” y llegar de la mejor manera el encuentro del domingo a las 17. Una vez finalizado el cotejo, la delegación regresará inmediatamente a Santa Fe para, desde el lunes, retomar los trabajos con la mira puesta en el siguiente compromiso, frente a Almirante Brown el sábado 17.
El panorama de lesionados
Con la mira puesta en el traslado del sábado y el partido del domingo, la atención de Delfino y sus colaboradores está puesta en la evolución que muestran los 4 jugadores que dijeron ausente en el último partido ante Estudiantes de Caseros en el Brigadier.
En este sentido, el panorama arroja un par de buenas noticias y plantea una incógnita, con el DT sabalero recuperando a dos futbolistas y esperando hasta último momento por el Wachi García.
En cuanto a las buenas noticias, se destaca la evolución que mostraron los defensores centrales Pier Barrios y Sebastián Olmedo, quienes de no mediar inconvenientes estarán a disposición del entrenador para el compromiso ante Mitre. El ex Godoy Cruz y el zaguero guaraní comenzaron la semana trabajando a la par de sus compañeros por lo que su presencia en el banco de suplentes está asegurada.
Vale recordar que el sábado ante el pincha el “2” fue Nicolás Thaller, quien redondeó una buena actuación en la dupla con Rasmussen. Ese antecedente invita a pensar que pese a contar con Barrios y Olmedo, Delfino podría inclinarse por sostener la misma defensa, con los mencionados siendo opción desde el banco de los suplentes.
El que es baja confirmada para el duelo en Santiago del Estero es el arquero Matías Budiño. Al golero se lo pudo ver el sábado con una férula que protegía su rodilla lesionada, aunque la evolución viene siendo, según los médicos de Colón, muy positiva. Vale recordar que Budiño se lesionó hace 3 semanas en el encuentro ante Morón, sufriendo una distensión del ligamento lateral interno.
De sostenerse en este nivel de avance, se especula con que el ex golero de Estudiantes de Buenos Aires podría reaparecer antes del cierre de la fase regular, buscando rodaje de cara al reducido que se inicia en noviembre próximo. Mientras tanto, el arco en 0 y la seguridad que transmitió Tomás Giménez en los 2 partidos y medio que le tocó atajar le permiten a Delfino dormir con tranquilidad.
El último caso en evaluación es, a su vez, el que deja la incógnita abierta. Franco García sufrió una lesión en el empeine en el mismo partido ante Los Andes y desde entonces trabaja en la puesta a punto con el deseo de volver cuanto antes.
Sabiendo la importancia que el futbolista tiene en lo inmediato pero también en la recta decisiva de la temporada, la decisión de Delfino y su cuerpo técnico es seguirlo muy de cerca hasta el viernes, tomando la decisión de que viaje o no de acuerdo con el avance que muestre. El “Wachi” ya dejó en claro que quiere estar, pero la determinación final la tomará el DT junto con los médicos sabaleros.
Castet y Bonansea, al límite
Otro de los datos a tener en cuenta en la previa del choque en Santiago del Estero son los dos futbolistas que saltarán a la cancha condicionados por la acumulación de tarjetas amarillas. Como desde hace varias fechas, el lateral izquierdo Facundo Castet jugará con 4 tarjetas y al límite de una suspensión que, por el momento, viene esquivando.
El otro apellido en “capilla” es el de Bonansea. El 9 se excedió en la protesta contra Álvaro Carranza en el partido del sábado y vio una amarilla infantil que lo deja al borde de la suspensión.
Por la importancia que ambos tienen en el equipo de Delfino en este tramo determinante de la campaña, será fundamental administrar la cuestión de las tarjetas y elegir a conciencia el momento de “limpiarse” si los tiempos y la tabla así lo permiten.
El clima, ¿un aliado?
Un dato que se sigue de cerca en la concentración de Colón es el factor climático, con un Santiago del Estero que a esta altura del año asoma como un destino hostil por las elevadas temperaturas. Sin embargo, consultando las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional las noticias son más que alentadoras.
Según indica el SMN, tanto el sábado como el domingo la capital santiagueña se presentará con cielo nublado y una temperatura máxima de 21 grados. De confirmarse, las condiciones climáticas no serán un factor negativo para el equipo sabalero en la travesía por el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, propiedad del aurinegro.