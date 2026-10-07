Viaja el sábado en colectivo

La enfermería de Delfino: Barrios y Olmedo adentro, Budiño afuera y el “Wachi” con la intención de estar

El cuerpo técnico sabalero sigue de cerca la evolución de los 4 futbolistas que se perdieron el último partido por diferentes molestias. Los 2 centrales evolucionaron favorablemente y se anotan para viajar a Santiago. Al arquero le faltan un par de semanas y el ex Newell’s trabaja contrarreloj para decir presente.