Ya está virtualmente adentro

¿Cómo es la situación de Colón de cara al Reducido por el segundo ascenso?

El primer objetivo está logrado y ahora se buscará trepar lo más alto posible. Hoy estaría enfrentando a Midland, el quinto de la otra zona, con ventaja deportiva (un solo partido, en Santa Fe y con el empate a favor).