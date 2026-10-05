La victoria frente a Estudiantes de Buenos Aires dejó a Colón virtualmente clasificado para el Reducido, pues sacó 12 puntos de ventaja sobre Los Andes – el primero de los que pugna por entrar en el grupo de los ocho -, con la misma cantidad de puntos por jugarse y con una diferencia notoriamente superior de goles a favor de los sabaleros: Colón tiene más 14 contra más 2 del equipo de Lomas de Zamora.
¿Cómo es la situación de Colón de cara al Reducido por el segundo ascenso?
El primer objetivo está logrado y ahora se buscará trepar lo más alto posible. Hoy estaría enfrentando a Midland, el quinto de la otra zona, con ventaja deportiva (un solo partido, en Santa Fe y con el empate a favor).
Pero además de haber concretado el primer propósito, la tabla de posiciones se ha partido en la zona A. Entre Colón, que está quinto, y Almirante Brown, que está sexto, hay 6 puntos de diferencia. Esto quiere decir que, en el peor de los casos, Colón seguramente mantendrá esa quinta posición, aunque el segundo objetivo, ahora, es el de tratar de llegar a lo más alto para mejorar su posición a los efectos de afrontar el Reducido.
Es interesante este dato, que también favorece a Colón: si el torneo terminara hoy, Colón estaría jugando ante Midland, que es el quinto de la otra zona y que tiene 48 puntos (4 menos que Colón). ¿Qué significa?, que ese partido de la primera fase del Reducido se disputaría en la cancha de Colón y que los sabaleros tendrían la ventaja deportiva.
Hay que recordar lo que pasó en 2024. Colón clasificó para el Reducido y le tocó jugar ante All Boys, que estuvo mejor ubicado en ese momento. El partido se disputó en Floresta y terminó empatado. En consecuencia, el que siguió en carrera fue el albo, pues la primera fase del Reducido es la única que se juega a un solo partido (desde allí en adelante, es partido y revancha).
En consecuencia, como se viene dando la disputa del torneo, es muy posible que, aún saliendo quinto, Colón tenga la chance de jugar el primer encuentro del Reducido con la ventaja deportiva por este detalle significativo en la comparación con la otra zona, de la que saldrá el rival.
Cómo se define el segundo ascenso
Recordemos que clasifican los ocho primeros, aunque los dos que lideran la zona (hoy son Ferro y Tristán Suárez) serán los que definirán – a partido único y en cancha neutral – el primer ascenso. Acá no habrá ventaja deportiva, sino que se definirá en la cancha (si empatan, habrá definición desde el punto del penal). Es decir que la primera instancia del Reducido la jugarán los siete que le siguen al punto de cada zona, totalizando siete partidos de la primera fase del Reducido.
¿Qué pasará después?, el reglamento establece lo siguiente: “Posteriormente, a los 7 equipos clasificados, se les suma el perdedor del Partido Final (Punto 2.). A fin de determinar los enfrentamientos de esta instancia, se conformará una “Tabla General de Posiciones” entre ambas Zonas, teniendo en cuenta a tal efecto, en primer lugar la posición en la Tabla de su respectiva Zona, luego la cantidad de puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente, y los cuales se ordenarán del 1º al 8º según esta “Tabla de General de Posiciones” antes aludida, considerando al citado perdedor de la Final como 1°, y quedando establecido los siguientes enfrentamientos: 1º con 8º 2º con 7º 3º con 6º 4° con 5°”.
O sea que se establece una tabla de posiciones general y allí es donde Colón tiene que tratar de trepar a lo más alto, pues en este momento hay ocho equipos que lo superan: Ferro, Morón, Godoy Cruz, Madryn (en su zona), Tristán Suárez, Temperley, Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy (en la zona B).
El fixture de la recta final
A Colón le está quedando enfrentar como visitante (el domingo que viene a las 17) a Mitre, en Santiago del Estero; luego recibirá la visita de Almirante Brown (partido programado para el sábado 17 a las 18); posteriormente llegará el turno de visitar a Ciudad de Bolívar y, en la última fecha, recibirá a Defensores de Belgrano. De estos rivales, Mitre está peleando por no descender (viene de un triunfo clave ante San Miguel), Almirante pugna por clasificar (está dentro de los ocho), lo mismo ocurre con Ciudad de Bolívar y, en cuanto a Defensores de Belgrano, podría llegar sin ninguna chance a Santa Fe, pues está a ocho puntos del último clasificado, pero todavía con la necesidad de sumar puntos porque no es cómoda su situación en relación al descenso.
La preparación para visitar a Mitre
Respecto del partido del domingo en Santiago del Estero, el plantel retornó este lunes al trabajo. Estará en condiciones de ser tenido en cuenta Muñoz, que ya cumplió con la fecha de suspensión y deberán cuidarse Castet y Bonansea, que tienen 4 amarillas y son los únicos “colgados .
La situación de los lesionados
Budiño tiene para 3 semanas más. Franco García será baja también para este juego y podría volver ante Almirante. La idea de Delfino podría ser la de hacerlo viajar, pero es muy difícil que esté en condiciones de jugar desde el arranque del partido. En el mejor de los casos, sería para integrar el banco, pero eso se verá de acuerdo a la evolución que tenga durante la semana. Y el otro que sigue lesionado y en recuperación, es Budiño, el arquero titular, que también será baja para este encuentro con los santiagueños, que está pautado para las 17.
Luego de ese partido, se confirmó que Colón-Almirante Brown jugarán el sábado 17 del corriente a partir de las 18 en el Brigadier López en lo que será el penúltimo partido como local antes del inicio del Reducido (el último se jugará frente Defensores de Belgrano).