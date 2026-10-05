El DT de Colón no gambeteó ninguna pregunta

Delfino defensivo, mote colgado: “Soy el único DT que jugó cinco finales en el ascenso”

La posición de “Nacho” Lago, el famoso pedido de “poné los pibes” cuando los grandes no juegan, la mítica “presencia de Colón en AFA” y su opinión de José Alonso, el presi sabalero. Una charla imperdible.