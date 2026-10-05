-El otro día discutía con amigos que me decían “El planteo de Delfino es conservador o es miedoso". Yo digo si juegan Marcioni, Sarmiento, Lago, uno de los dos cinco es Toledo y el “9” es Bonansea no me parece que está armando un equipo para poner el culo atrás, está armando un equipo para que jueguen…
Delfino defensivo, mote colgado: “Soy el único DT que jugó cinco finales en el ascenso”
La posición de “Nacho” Lago, el famoso pedido de “poné los pibes” cuando los grandes no juegan, la mítica “presencia de Colón en AFA” y su opinión de José Alonso, el presi sabalero. Una charla imperdible.
-Mirá, en cuanto a los motes que me pueden poner a mí como entrenador, yo hace rato que eso ya va por parte de los periodistas, no tiene nada que ver conmigo…
-Es que pienso que ser defensivo es poner tres “5” de corte en el medio
-Yo entiendo lo que vos me querés decir, pero si yo tuviera que responder a esa pregunta, que a mí no me gusta hacer esas cosas... yo en los últimos 10 años fui el técnico que jugó cinco finales en el Nacional “B”, no lo jugó nunca nadie. Entonces...
-Nadie que solamente es defensivo llega a cinco finales…
-Claro, pero son motes que vos los vas a arrastrar...Entonces, como no me interesa cambiarlo, yo quiero hacer mi trabajo lo mejor posible donde esté, en el lugar donde estoy y darle a mis jugadores lo mejor posible para que hagan lo mejor posible dentro del campo de juego. Son situaciones que a mí realmente, si me tuviera que expresar como me expreso en el barrio, vos sabés lo que diría. Pero la respeto porque son cuestiones que ya dependen de otros, no dependen de mí.
-¿Qué lugar tienen que ocupar los chicos de inferiores cuando en un club como Colón cuando los jugadores grandes no juegan y la gente pide a los chicos?
-Lo que nosotros notamos en el recorrido que venimos haciendo de todos los clubes donde estuvimos es que la mayoría de los chicos que llegan al plantel profesional llegan muchos por virtudes propias más que por estar bien formados. Y como nosotros estamos en una selva donde siempre el que sobrevive es el más fuerte, no podemos ser tan románticos de estar acomodando pibes. Perdóname que sea tan... si a lo mejor parece agresiva la respuesta. A los pibes, cuando tenemos semana larga, los incorporamos, los subimos, queremos verlos, les damos las indicaciones necesarias, pero no estamos para enfocarnos de lleno ante semejante oportunidad de seguir creciendo como equipo que necesitamos, ante el desafío que tenemos.
-Te entiendo…
-Eso quise decir. Sí, tenemos algunos chicos, algunos han jugado: Bossi ha jugado, el Flaco Picech le tocó entrar, Zair es un jugador que puede tener un futuro enorme. Después está el chico Cardoso, que está alternando ahí bien y va con Reserva pero está con nosotros. El otro día llevamos al chico Albornoz, también me parece un pibe que puede tener un buen futuro. En la reserva tenés algunos jugadores que pueden seguir creciendo. Pero a nosotros el club nos demanda otra cosa. Yo sí sé lo que me decís, pasa en todos lados...
-Hablame de “Nacho”, lo que genera Lago para el equipo Iván…
-Yo creo que está un poco ya desgastado todo lo que podamos decir de Nacho los que lo tuvimos, los que tuvimos la suerte de tenerlo. Yo creo que Nacho es un jugador, desde lo ofensivo, para esta categoría desequilibrante, decisivo, que encontró en Colón la forma de asentarse y despegar totalmente, que no lo venía haciendo tal vez en los otros clubes donde le tocó estar y que está en pleno crecimiento. Y ojalá que siga aportando lo que aporta, no solamente en lo futbolístico sino también dentro del grupo, y pueda seguir creciendo en su carrera.
-Un 10 con cosas de nueve…
-Al revés, eh... un nueve con cosas de 10. Él siempre fue delantero, él siempre fue jugador de área, después lo empezaron a tirar un poquito más para atrás por la técnica.
-Si tuvieras a todos a disposición…¿dónde lo ponés a Nacho?
-De mitad para adelante, en cualquier lado. Los que juegan bien tienen que estar adentro. Adentro tienen que estar. Yo creo que si nosotros logramos tener una estructura defensiva que pueda sostener todo lo que queremos hacer en ataque, puede jugar libre. Lo único que yo les pido y les exijo es el retroceso táctico. Después, para adelante, libertad.
-O sea que ocupen los espacios cuando el equipo pierde la pelota…
-Nada más. Porque el fútbol es un juego de espacios. El fútbol siempre fue un juego de espacios para atacar y para defender. Y sigue siendo eso.
-Así como cuando los grandes no juegan bien y la gente pide a los pibes, cuando aparecen fallos como el de Mendoza la gente dice al toque: "Colón no tiene presencia en AFA". Vos jugaste cinco finales, entonces…
-Sí, sí, lo que pasa es que muchas veces... quiero ser cuidadoso con las cosas que quiero decir porque puedo involucrar a otra gente que no tiene nada que ver... muchas veces tener presencia en AFA no quiere decir tener peso en AFA, son dos cosas totalmente distintas. Y estas cosas de peso van por otro lado, son años, años de trabajo de gente que hace mucho tiempo que está ahí. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Pero si después vos desde adentro no tenés la capacidad de ayudarte vos mismo, igual te quedás...
-Es como la liga de los sábados, si no entrás al área es muy difícil que te den un penal, ¿no? Más o menos…
-Es muy difícil, es muy difícil. Entonces es para hablar muy largo y tendido, y de muchas cosas que no hay que tocar, y hay que tener esos famosos pactos no escritos en el fútbol.
-¿Qué dirigente te encontraste con José Alonso, el presidente de Colón?
-Desde lo personal voy a hablar, ¿no? Me pareció una persona muy, muy preparada, con la que podés abordar distintas charlas de cualquier aspecto. Y después, evidentemente, más allá de que debe ser un tipo calentón porque se le nota a la distancia... lo leí rápido, no hace falta que me lo digan... creo que es un tipo que todavía mantiene esto de darte la mano y decir "esto va a ser así y va a ser así". Y eso hoy en día en este ambiente suma un montón.