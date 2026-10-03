El DT, en conferencia

La satisfacción de Delfino: "Nos tenemos que acostumbrar a ganar"

Con el tono sereno que lo caracteriza en la victoria pero también en la derrota, el entrenador sabalero se mostró conforme con el andar de sus dirigidos en el triunfo sobre Estudiantes de Caseros. “Tenemos que tener la capacidad de sostener gran parte de lo que hicimos hoy", aseguró en el minuto 91 en el Brigadier.