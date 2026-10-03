Minutos después de consumada la gran victoria de este sábado frente a Estudiantes de Caseros, el entrenador de Colón, Iván Raúl Delfino se sentó en la sala de conferencias del Estadio Brigadier López para brindar su habitual rueda de prensa analizando el andar de su equipo tras el 1 a 0 que lo sostiene en el quinto puesto de la Zona A de la Primera Nacional. Con la habitual calma que lo caracteriza, pero visiblemente feliz por el resultado conseguido gracias al agónico gol en contra de Benítez, el "grandote" valoró el rendimiento de sus futbolistas, además de plantear los desafíos que se vienen y las cuestiones a corregir no solo pensando en los 4 partidos que quedan en la fase regular sino, fundamentalmente, en el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
La satisfacción de Delfino: "Nos tenemos que acostumbrar a ganar"
Con el tono sereno que lo caracteriza en la victoria pero también en la derrota, el entrenador sabalero se mostró conforme con el andar de sus dirigidos en el triunfo sobre Estudiantes de Caseros. “Tenemos que tener la capacidad de sostener gran parte de lo que hicimos hoy", aseguró en el minuto 91 en el Brigadier.
En el inicio de la conferencia de prensa, consultado por sus sensaciones todavía "en caliente" y apenas salido del vestuario ganador, Delfino resaltó que "el equipo entendió lo que se le pedía. Hicimos un partido muy bueno, más allá del resultado. Minimizamos a un gran rival. Los chicos tuvieron entrega, tuvieron orden y tuvieron paciencia para jugar”. Siguiendo por esta línea, el ex DT de Estudiantes de Río Cuarto evaluó el cotejo desde la mirada táctica revelando que “en el primer tiempo tuvimos mucha intensidad. En el segundo ellos cambiaron el esquema, nos hicieron correr un poquito para atrás con los dos del costado, después volvimos a cambiar nosotros"
"Se tienen que dar cuenta"
En otro tramo de la charla con los medios santafesinos, el técnico de Colón habló con sinceridad sobre sus jugadores y el objetivo de siempre ser competitivos en esta recta final de la temporada con el ascenso en el horizonte. Sobre esto, Delfino dijo que “se tienen que dar cuenta de que lo que le estamos pidiendo lo pueden hacer sobradamente. Nosotros podemos corregir situaciones técnicas, tácticas y hasta lo físico, pero el corazón venía de la cuna y para jugar a esto tiene que estar siempre”. Ampliando ese último concepto, y ante la pregunta respecto de las cuestiones que debe mejorar su equipo pensando en el reducido, el DT rojinegro respondió sin titubear: “Yo creo que el desafío que tenemos ahora, que nos propusimos desde el inicio de semana, es encontrar la regularidad que nos está faltando de juego y creo que como consecuencia van a llegar los resultados”, señaló. Para completar el concepto, Ivan Delfino reconoció: “Tenemos que tener la capacidad de sostener gran parte de lo que hicimos hoy".
"Euforia puede tener la gente"
Siguiendo con su rueda de prensa a metros del camarín donde los jugadores de Colón celebraban la victoria, el entrenador rojinegro se refirió a la necesidad de abordar con inteligencia y sabiduría los tiempos anímicos en esta zona de definición en la que ingresa la Primera Nacional y sus protagonistas. Conocedor como pocos de la presión que vive Colón en estas instancias, Delfino subrayó: “Nosotros no podemos jugar con euforia. Euforia puede tener la gente, nosotros tenemos que estar tranquilos y tener paciencia para tomar decisiones con claridad”.
Ya en la parte final del ida y vuelta con los medios presentes, al DT rojinegro se le preguntó por el mini torneo por el segundo ascenso, y tuvo una respuesta escueta pero categórica: “Una vez que estés ahí adentro, ya después es otro torneo aparte”. En esta línea, y respecto del momento en el que Colón se aproxima al reducido, Delfino destacó: “Vamos identificando inclusive un par de esquemas que tenemos en la cabeza y buscamos los mejores intérpretes”. Antes del final, el experimentado técnico rojinegro dejó un claro mensaje no solo para su plantel si no también para todo el mundo Colón: “Nos tenemos que acostumbrar a ganar. Eso es fundamental para un grupo”.
Lago: “Este es el camino”
Otro de los testimonios que dejó el post partido de este sábado en el Brigadier fue el de la gran figura de Colón, Ignacio Lago. Sin tener una de sus actuaciones más brillantes, el 10 se las ingenió para ser desequilibrante, contando con un par de ocasiones que no pudo aprovechar para poner en ventaja a su equipo.
Finalizado el encuentro y consumado el triunfo sobre el pincha de Caseros, Lago señaló: “Estamos en una etapa donde hay que ganar como sea. Creo que hoy las maneras y las formas estuvieron buenas. Es difícil mantener durante 95 minutos la misma intensidad, pero cuando podemos somos un equipo de la puta madre. Intentamos por todos lados”
Más adelante, y consultado sobre lo que le falta a este Colón para terminar de vestirse de candidato al ascenso, el 10 explicó que “la diferencia de los grandes equipos es la efectividad. Te llegan poco y te convierten. Cuanto más rápido mejoremos eso, seguramente más resultados positivos vamos a sacar”. “El otro día se dio que en el primer tiempo hicimos tres goles. Eso es lo que tenemos que seguir replicando de ahora en adelante”, agregó.
Respecto de lo que se viene para el equipo en estas 4 fechas finales de la fase regular, el ex Talleres dejó en claro que “hoy hay que ganar donde sea. Hay que proponerle a Mitre lo que hicimos hoy, que creo que fue muy bueno”. “Si queremos ser campeones, la manera en que hay que jugar es esta. Obviamente mejorando la efectividad, pero creo que este es el camino, dijo Nacho antes de retirarse del camarín ganador en el Brigadier.