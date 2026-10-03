El desarrollo del torneo en el Grupo A de la Primera Nacional ingresó en su zona más caliente y cada unidad en juego empieza a definir los destinos de la temporada. Con 32 partidos jugados en el certamen, Colón cosecha 52 puntos —producto de 14 victorias, 10 empates y 8 derrotas— y sostiene su lugar entre los clasificados al Reducido, en una tabla de posiciones que muestra una paridad absoluta en la parte alta.
Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Colón ante Estudiantes
El Sabalero acumula 52 unidades tras 32 fechas disputadas y se mantiene firmemente afianzado en los puestos de Reducido, en un lote de escoltas apretado que no da tregua en el tramo decisivo de la fase regular.
El equipo del barrio Centenario exhibe un saldo goleador de 39 tantos a favor y 25 en contra (+14 de diferencia), número que se vuelve clave ante posibles desempates dentro de un lote de perseguidores apretado que encabezan Ferro (61) y Deportivo Morón (58).
Así está la tabla de posiciones en la Zona A
Con varios equipos que ya completaron su presentación en la fecha 32 y otros que adeudan compromisos, la clasificación del grupo refleja una lucha sin margen de error en las ubicaciones de privilegio:
Un margen estrecho en la recta final
La cosecha sabalera le permite tomar distancia sobre competidores inmediatos como Almirante Brown (46), Estudiantes (45) y Ciudad de Bolívar (45), pero la mirada del conjunto santafesino apunta a no perder pisada con Deportivo Madryn (53) y Godoy Cruz (53).
A falta de pocas jornadas para concluir la etapa regular, la consistencia colectiva y la efectividad en el área rival serán los argumentos principales que determinarán la posición final de Colón para encarar los cruces decisivos de la categoría.