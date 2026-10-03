1 a 0 y sigue quinto

Benítez, en contra, hizo lo que Colón no podía: gol y victoria sufrida ante Estudiantes

Los de Delfino lo buscaron durante los 90 minutos y transformaron al arquero Lungarzo en la gran figura del partido. A los 43 del complemento, una patriada del capitán Lértora y el horror del 2 pincha en el rechazo le dieron el triunfo y el desahogo que merecía. Suma 52 y quedó a uno de Madryn que ya ganó y de Godoy Cruz que juega este domingo. Se viene Mitre, en Santiago, el domingo 11.