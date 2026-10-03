En el partido que marcaba el inicio del sprint final de la temporada de la Primera Nacional, y con la necesidad de volver a sumar de a 3 en el objetivo de conseguir una mejor ubicación de cara al reducido por el segundo ascenso, Colón recibió en la tarde de este sábado a Estudiantes con el arbitraje de Álvaro Carranza y en cotejo válido por la 32° fecha del Grupo A. Tras el 0 a 0 con muy pobre rendimiento de hace 7 días en cancha de All Boys, Iván Delfino plantaba un equipo con 4 modificaciones incluyendo los lógicos (y muy necesarios) retornos de Nacho Lago y Agustín Toledo además de las apariciones de Thaller en el fondo y Antonio en el medio, este último en lugar de un Darío Sarmiento que no estaba en óptimas condiciones desde la parte física. Enfrente estaba el pincha de caseros dirigido por Alfredo Grelak, también en la pelea por un mejor lugar de cara al mini torneo del final de la campaña y consciente de que le servía sumar al menos un punto en su visita a Santa Fe.
Benítez, en contra, hizo lo que Colón no podía: gol y victoria sufrida ante Estudiantes
Los de Delfino lo buscaron durante los 90 minutos y transformaron al arquero Lungarzo en la gran figura del partido. A los 43 del complemento, una patriada del capitán Lértora y el horror del 2 pincha en el rechazo le dieron el triunfo y el desahogo que merecía. Suma 52 y quedó a uno de Madryn que ya ganó y de Godoy Cruz que juega este domingo. Se viene Mitre, en Santiago, el domingo 11.
Sabiendo de sus urgencias, y con un esquema diferente que dejaba a Lértora como único volante de recuperación y liberaba a Marcioni, Toledo, Antonio y Lago, fue Colón el que rápidamente asumió el dominio de las acciones, tratando de crecer en el terreno de juego a partir de la administración de la pelota. Estudiantes por su parte, se refugiaba con dos líneas de 4 bien juntas para cortar circuitos de juego y apostar al ataque largo con Rostagno y Mateo Acosta.
En este marco, el primer cuarto fue favorable al sabalero, aunque sin la precisión necesaria en la zona de definición para traducir esa superioridad en ocasiones claras para abrir el marcador. Apenas un par de aproximaciones de Marcioni y Lago, y otros tantos remates de Toledo que se fueron desviados fue lo que generó el elenco de Delfino en el tramo inicial del partido. La primera clara del partido fue a los 22 y fue para la visita a partir de un grosero error del arquero Giménez. El 1 sabalero salió lejos y perdió con Acosta, que se acomodó y remató de derecha y apenas desviado con el arco vacío. Esa maniobra dejó en claro la estrategia de partido de Grelak, que se concentraba en tener siempre bien rodeado a Lago para golpear en la contra.
Recién sobre los 29, y como casi siempre desde la acción individual de su número 10, Colón llegó a fondo y estuvo cerca del primero. Lago recibió desde la izquierda, encaró y pasó para terminar sacando un centro atrás que Marcioni definió suave y torcido casi desde el punto penal. En un equipo rojinegro al que el juego fluido le costaba, y donde el nerviosismo empezaba a hacerse sentir con el pasar de los minutos, el talento y la claridad del ex jugador de Talleres parecía ser la llama de ilusión que se encendía en pos de la victoria. La siguiente para el sabalero llegó a los 36 y la salida de una pelota parada. Toledo apareció sobre la izquierda y con su perfil sacó un preciso centro a la cabeza de Thaller, que metió un buen frentazo que besó el palo izquierdo del arco de Lungarzo.
Sin claudicar en su búsqueda y pese a errar muchas veces las formas, Colón casi encuentra su premio antes de irse a los vestuarios. En 47, y en la que fue la última del primer tiempo, el córner cayó desde la derecha y encontró el potente cabezazo de Lértora que obligó a una magnífica salvada del 1 visitante. Lungarzo puso las manos y, con ayuda del travesaño, evitó que Estudiantes se fuera al descanso en desventaja ante un equipo de Iván Delfino que sin brillar fue más y mereció al menos la ventaja en la etapa inicial.
El arranque del complemento fue una continuidad del cierre de los primeros 45. Colón salió decidido a abrir el marcador ante un pincha jugaba cada vez más pegado a la posición de su arquero. Fue así que en cuestión de 3 minutos, el rojinegro tuvo otras dos ocasiones propicias para hacer estallar el Brigadier. Primero fue Lago el que avisó con un derechazo de 3 dedos que Lungarzo despejó con los puños. En la siguiente y tras otro córner, Lértora anticipó la marca y ejecutó a centímetros del palo izquierdo del portero visitante. Ese inicio furioso del equipo local fue apenas un espejismo. Estudiantes se metió rápido en partido y adelantó líneas para al menos disputarle la tenencia de la pelota al rojinegro. El paso de los minutos hacían que la tensión y la impaciencia empiecen a jugar su propio partido, desde la tribuna al campo de juego y viceversa.
Recién a los 18, Delfino decidió mover el banco y mandar a la cancha a Sarmiento en reemplazo de un inexpresivo Ignacio Antonio, sumando un hombre más en zona de tres cuartos para construir circuitos de juego y volver a instalarse cerca del arco defendido por Lungarzo. Pasados los 20 volvió a llegar Colón, esta vez con un centro desde la derecha de Marcioni a la cabeza de Bonansea, cuyo frentazo provocó una nueva reacción del arquero vestido de verde. Ya convertido en la gran figura de la tarde santafesina, Juan Manuel Lungarzo volvió a lucirse a los 30 al rechazar con poca ortodoxia pero gran eficacia un nuevo cabezazo del 9 sabalero.
De cara a la recta final del partido, y con su equipo yendo a buscar el resultado con voluntad pero sin ideas, Delfino resolvió refrescar el bloque de ataque y mandó a la cancha a Buosi y Garate en lugar de un Marcioni que no estuvo en su tarde y un Bonansea errático, que se cansó de pelear con los centrales rivales pero que además perdió el duelo individual con Lungarzo.
Cuando el reloj se acercaba al minuto 42, y el estadio del barrio Centenario era una olla a presión, una patriada de Lértora y un grosero error de Jorge Benítez le permitió conseguir a Colón la ventaja que tanto buscó, que merecía pero que parecía imposible conseguir. El 5 apareció como puntero derecho y sacó un centro bajo que el defensor del pincha intentó rechazar pero terminó mandando al fondo de la red haciendo estéril la volada del hasta entonces invencible golero pincha.
El gol fue un estruendo de liberación para los jugadores, para el propio Delfino que corrió como nunca para sumarse al festejo y de toda la gente de Colón que se abrazó en un grito de desahogo que renueva la ilusión de cara a los últimos 4 partidos del campeonato. Giménez despejó un tiro libre de Iván Vera en la única que tuvo Estudiantes para empatar, Carranza señaló el final del juego y decretó otra sufrida victoria de un Colón que volvió a jugar mal pero que hizo todo el gasto.
En una tarde de sábado que parecía mal barajada, el sabalero tuvo su merecido premio y encontró, de la manera más esperada, el gol por el que tanto trabajó durante los 90 minutos. Con estos 3 puntos el equipo de Iván Delfino se sube a la línea de 52 y sostiene el quinto lugar, uno por debajo de Madryn tras su sorprendente victoria en Caballito y uno por debajo de Godoy Cruz que juega este domingo. Lo que viene para el elenco rojinegro será la visita a Mitre de Santiago del Estero del próximo domingo 11 a las 17, con mucho por mejorar pero con la tranquilidad de haber dejado en casa los 3 puntos ante un duro rival como fue el Estudiantes de Grelak.
La síntesis
COLÓN: 1- Tomás Giménez; 4- Mauro Peinipil, 2- Nicolás Thaller, 6- Federico Rasmussen, 3- Facundo Castet; 8- Ignacio Antonio, 5- Federico Lértora, 7- Agustín Toledo, 10- Ignacio Lago; 11- Julián Marcioni, 9- Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
ESTUDIANTES BS. AS.: 1- Juan Manuel Lungarzo; 4- Balthazar Bernardi, 2- Jorge Benítez, 6- Nicolás Caro Torres, 3- Franco Quinteros; 7 Facundo Ardiles 5- Rodrigo Melo, 10- Federico Sena, 11- Enzo Acosta; 8- Darío Rostagno, 9- Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.
Gol: En el segundo tiempo, a los 42 min. Benítez (E), en contra de su propio arco.
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 18- Santiago Camacho y 19- Iván Vera por Bernardi y M. Acosta (E); a los 18 min. 16- Darío Sarmiento por Antonio (C); a los 24 min. 17- Emanuel Beltrán y 20- Jerónimo Buosi por Peinipil y Marcioni (C); a los 26 min. 20- Ezequiel Almirón por E. Acosta; a los 36 min. 14- Fernando Duré y 16- Juan Manuel Sánchez por Melo y Rostagno (E); a los 38 min. 18- Leandro Garate por Bonansea (C).
Árbitro: Álvaro Carranza.
Estadio: Brigadier López - Santa Fe.