El DT sabalero a las puertas del Reducido

Delfino: “A la gente de Colón le digo una sola cosa: si vamos todos juntos, es mejor”

En una nota exclusiva con El Litoral antes de ganarle a Estudiantes, Iván Raúl Delfino tocó todos los temas. “Mi sueño es el mismo del hincha”, dice emocionado cuando llega el tramo decisivo del año.