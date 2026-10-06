Este domingo va a Santiago del Estero

¿Cómo encara Colón las fechas finales antes del “mata-mata”?

Con el envión de jugar bien y ganar sobre la hora, Iván Raúl Delfino busca esa palabrita que le dijo a El Litoral: “regularidad” antes del Reducido. El arquero Budiño y “Wachi” García, dos titulares a recuperar.