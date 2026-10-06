Primera Nacional

Jorge Baliño será el árbitro para la visita de Colón a Mitre en Santiago del Estero

El juez tandilense dirigirá por primera vez al Sabalero en la actual temporada de la Primera Nacional. El equipo que dirige Iván Delfino buscará cortar la racha de tres partidos sin ganar fuera de Santa Fe para afianzarse en los puestos de Reducido.