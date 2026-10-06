Colón ya conoce la autoridad designada para encarar un duelo determinante en sus aspiraciones de ascenso. En el marco de la trigésimo tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional, la AFA confirmó que Jorge Baliño será el árbitro principal del choque en el que el Sabalero visitará a Mitre de Santiago del Estero. Será la primera oportunidad en el presente torneo en que Baliño imparta justicia en un partido del conjunto santafesino.
Jorge Baliño será el árbitro para la visita de Colón a Mitre en Santiago del Estero
El juez tandilense dirigirá por primera vez al Sabalero en la actual temporada de la Primera Nacional. El equipo que dirige Iván Delfino buscará cortar la racha de tres partidos sin ganar fuera de Santa Fe para afianzarse en los puestos de Reducido.
El elenco conducido por Iván Delfino arribará a este compromiso en la quinta posición del grupo con 52 unidades, afirmado dentro de la zona de clasificación al Torneo Reducido. Sin embargo, la gran asignatura pendiente del Sabalero radica en su rendimiento fuera del estadio Brigadier López: acumula tres presentaciones sin triunfos en condición de visitante, con un saldo de dos derrotas y un empate. Para encontrar su última alegría fuera de la capital provincial hay que remontarse a la fecha 26, cuando superó a San Miguel por 2 a 1.
El margen de error comienza a achicarse de cara a la definición de la fase regular. Tras el cruce en suelo santiagueño, al conjunto rojinegro le quedará por delante un fixture exigente para sellar su boleto a la fase final: recibirá a Almirante Brown en Santa Fe, visitará a Ciudad de Bolívar en la penúltima jornada y cerrará la etapa inicial jugando en casa frente a Defensores de Belgrano.
En la otra vereda, Mitre de Santiago del Estero, dirigido por Christian Salandin, afrontará el partido con la urgencia de sumar para alejarse definitivamente de la zona baja. El Aurinegro marcha en la decimocuarta colocación de la tabla con 35 puntos y llega impulsado por un importante envión anímico, tras haber conseguido un valioso triunfo por 2 a 0 como visitante frente a San Miguel en su última actuación.
Designación arbitral completa:
Árbitro principal: Jorge Baliño.
Árbitro asistente 1: Joaquín Badano.
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos.
Cuarto árbitro: Federico Guaymas.