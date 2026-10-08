Colón resistió en Ezeiza, pero tropezó ante Boca y no logra despegar

⏱️🔥 FINAL | La Reserva se llevó un triunfo importantísimo ante Colón, con un gol de cabeza de Joaquín Piñeyro.



➜ Resultado merecido, pero el gol llegó -con un poco de fortuna- a los 68’.



📊 El Xeneize suma 22 puntos, a uno de la zona de clasificación.pic.twitter.com/mZBcfuoCrs