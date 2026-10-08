La Reserva de Colón no pudo sostener la resistencia en suelo bonaerense y terminó sufriendo una ajustada derrota por 1 a 0 ante Boca Juniors en el predio de Ezeiza, en un encuentro válido por la duodécima jornada de la Zona B del Torneo Proyección.
Colón resistió en Ezeiza, pero tropezó ante Boca y no logra despegar
Bajo una persistente llovizna, el Sabalero cayó por 1 a 0 frente al Xeneize por la duodécima fecha del certamen de Reserva. Un cabezazo del ingresado Joaquín Piñeyro en el complemento quebró la paridad y dejó al equipo de Miguel Robledo con un magro saldo de 8 puntos sobre 36 posibles.
Bajo una lluvia constante que hizo que la pelota rueda más rápido, el Sabalero aguantó el trámite mientras pudo, pero terminó cediendo ante la insistencia del conjunto local en la mitad de la segunda etapa.
Desde el pitazo inicial de Camila Gette, la tónica del partido quedó bien marcada: Boca asumió el control del juego con mucha vocación ofensiva y empuje, aunque durante largos pasajes careció de la lucidez necesaria para romper el cerrojo santafesino. Colón, replegado en su campo y enfocado en achicar espacios para salir de contra, avisó a los 8 minutos con un intento de media distancia de Gabriel Lovato que se marchó desviado.
La respuesta del dueño de casa llegó recién a los 24', cuando Matías Satas probó de zurda y su remate pasó cerca del poste izquierdo de Lucas Cuffia. Con el correr de los minutos, el Xeneize acorraló a la visita y generó las situaciones más claras de la primera mitad. A los 34', Blas Moyano sacó un potente derechazo desde fuera del área que reventó el travesaño ante el esfuerzo del arquero sabalero.
Poco después, a los 38', Nicolás Utrera salvó a Colón de forma providencial al despejar sobre la línea de gol un disparo a quemarropa de Tomás Márquez tras un centro bombeado al segundo palo.
Para el complemento, Mariano Herrón movió el tablero en la escuadra local e ingresó Joaquín Piñeyro por Juan Pussetto para sumar peso en el área rival (un cambio que minutos más tarde daría sus frutos). En la vereda de enfrente, el panorama se complicó a los 11 minutos para Miguel Robledo, quien debió meter una variante obligada por la salida de Gaspar Martínez debido a una dolencia muscular, dándole paso a Máximo Quagliaro.
La paridad finalmente se rompió a los 24 minutos de la segunda parte. De tanto empujar e insistir por las bandas, Baltazar Blum envió un centro preciso desde el sector izquierdo para la llegada del ingresado Piñeyro, quien le ganó a todos en las alturas y conectó un testazo certero que se colocó en el ángulo izquierdo de un confiado Cuffia para señalar el 1 a 0. Con la ventaja a su favor, Boca administró los tiempos con la tenencia del balón y encontró espacios para estirar la diferencia, ante un Colón golpeado que no halló los caminos para inquietar a Tomás Báez.
Con esta nueva caída, el presente numérico del Sabalero en la temporada se vuelve cada vez más complejo: acumula apenas 8 unidades sobre 36 disputadas, con un registro de 2 victorias, 2 empates y 8 derrotas que lo mantienen en la penúltima colocación del grupo. En la próxima jornada, los dirigidos por Robledo buscarán una necesaria recuperación cuando reciban en Santa Fe a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Síntesis del partido
Colón: Lucas Cuffia, Lucas Picech, Facundo Gómez, Danilo Martínez, Ezequiel Rolón, Nicolás Utrera, Laureano Páez, Gabriel Lovato, Córdoba, Tiziano Faviotti y Mateo Cardozo. DT: Miguel Robledo.
Boca: Tomás Báez; Ramiro Porfirio, Gadiel Paoli, Matías Satas, Baltazar Blum; Blas Moyano, Camilo Rey Domenech, Tomás Márquez; Kévin Ferreira, Rodrigo Bacidalupe y Juan Pussetto. DT: Mariano Herrón.
Arbitro: Camila Gette.
Cancha: Boca Predio.
Gol: 24' ST: 1-0. Gol de cabeza de Joaquín Piñeyro (Boca Juniors), tras centro de Baltazar Blum.