Estudiantes de Río Cuarto perdió 1-0 ante River en el Monumental y confirmó su descenso a la Primera Nacional, apenas una temporada después del ascenso conseguido bajo la conducción de Iván Delfino, actual entrenador de Colón.
El equipo que ascendió Iván Delfino perdió con River y volvió a la Primera Nacional
Estudiantes de Río Cuarto cayó 1-0 en el Monumental y descendió por los promedios. El conjunto había logrado subir en 2025 bajo la conducción del actual técnico de Colón.
El equipo cordobés necesitaba ganar para sostener una mínima chance de permanencia, pero la derrota terminó de condenarlo por su posición en la tabla de promedios.
El ascenso con Delfino
Estudiantes había regresado a Primera División en 2025 después de superar a Deportivo Madryn por 3-1 en el global de la final del Reducido.
Aquel ascenso fue conseguido con Iván Delfino como entrenador, antes de su regreso a Colón para afrontar una nueva etapa al frente del Sabalero.
El León del Imperio logró así volver a la máxima categoría, aunque su estadía terminó siendo breve.
Una temporada muy cuesta arriba
El conjunto cordobés tuvo una campaña muy floja desde el inicio y nunca consiguió afirmarse en Primera.
En 28 partidos sumó apenas 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y 21 derrotas.
Además, convirtió solo 11 goles y recibió 40, números que terminaron reflejando las dificultades que tuvo durante toda la temporada.
Apenas dos triunfos
Las únicas victorias de Estudiantes fueron como local.
En el Torneo Apertura venció 2-0 a Huracán, mientras que en el Clausura derrotó 1-0 a Tigre.
Por el formato de la competencia, además, solo llegó a enfrentar a dos de los cinco grandes del fútbol argentino: River y San Lorenzo.
Un regreso breve a Primera
De esta manera, Estudiantes volverá a competir en la Primera Nacional durante 2027 sin haber jugado contra Boca, Independiente ni Racing.
La derrota ante River terminó de sellar un descenso que ya parecía muy difícil de evitar por la distancia acumulada en los promedios.
El club deberá ahora rearmarse para afrontar otra vez la segunda categoría después de apenas una temporada en Primera.
Aldosivi sigue comprometido
Con Estudiantes ya descendido, resta definir qué equipo perderá la categoría por la Tabla Anual.
Aldosivi aparece como el principal comprometido, con 16 puntos y cuatro fechas todavía por disputar.
Por encima se encuentran Deportivo Riestra, Central Córdoba, Platense y Atlético Tucumán, por lo que el conjunto marplatense aún conserva posibilidades matemáticas de permanecer en Primera.