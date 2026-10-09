La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) provocó una fuerte polémica tras designar como árbitro principal para el partido entre Newell's y Gimnasia y Esgrima de Mendoza al referí Juan Cruz Robledo pese a su reciente detención e imputación penal en la causa judicial por las estafas piramidales de Generación Zoe.
De estar detenido por estafas millonarias a dirigir en Primera del fútbol argentino
La polémica designación desató fuertes cuestionamientos en el fútbol argentino debido a los antecedentes judiciales del juez que debutará en Mendoza. Fue sancionado luego del penal de Colón a San Telmo.
El juez de 34 años debutará en la Primera División del fútbol argentino el próximo lunes a las 18:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en medio del rechazo provocado por sus antecedentes penales en la ciudad de Rosario.
La causa de Generación Zoe
La investigación conducida por el exfiscal Mariano Ríos Artacho derivó en la aprehensión de Robledo el 22 de octubre de 2023 por integrar la red local que captaba inversores bajo la promesa de retornos imposibles en dólares dentro del esquema ponzi liderado por Leonardo Cositorto.
La imputación judicial atribuyó al árbitro una participación directa en maniobras de defraudación por 7 millones de dólares, junto a cargos por lavado de dinero ejecutados mediante la desviación de utilidades hacia criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT dentro de la plataforma Binance.
La conducción de la AFA resolvió promover a Robledo a la máxima categoría, omitiendo el tiempo que el juez permaneció privado de su libertad durante el desarrollo de las medidas cautelares tramitadas en el expediente penal.
Las autoridades arbitrales avalaron la llegada de Robledo a la Primera División, ignorando también sus severas controversias deportivas en el ascenso, donde acumuló sanciones tras cobrar penales a favor de Colón frente a San Telmo y a favor de Tristán Suárez frente a Gimnasia de Jujuy.
El referí estará acompañado en Mendoza por los asistentes Eric Grunmann y Uriel García Leri, junto a Ulises Jerónimo como cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR con Julián Beligoy como AVAR.
El antecedente con Colón
El penal que Juan Cruz Robledo sancionó a favor de Colón ante San Telmo en el partido de la fecha 24 tuvo consecuencias. El árbitro no fue designado para la fecha 25 de la Primera Nacional ni para otras categorías del ascenso, luego de quedar en el centro de las críticas por la jugada que definió el partido.
La acción ocurrió a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Martín Batallini intentó despejar un centro dentro del área. La pelota impactó en la zona del pecho y abdomen del defensor, pero Robledo interpretó una mano y cobró penal para el Sabalero.